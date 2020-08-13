Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»
Новости России. 12 августа на 36 году жизни скончался российский актёр Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра.
«Он был одним из ведущих актёров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой», – говорится в сообщении.
Фото: instagram.com/sergei_kynitskii
В театре не уточнили причину смерти артиста, однако отмечается, что его уход из жизни стал неожиданностью для друзей и близких.
Смерть Сергея также подтвердил его коллега Антон Хабаров.
«Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Слова не смогут передать ничего. С утра позвонили, сказали, что тебя не стало, до сих пор не могу прийти в себя», – написал Хабаров на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/sergei_kynitskii
20 июня Куницкому исполнилось 35 лет. Актёр исполнил множество ролей на театральной сцене, а также часто снимался в фильмах.
Среди его работ кинокартины «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Небо видело всё», «Битва за Севастополь». Также актёр дублировал на русский Енота из фильма «Стражи Галактики».