Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»

«Он был одним из ведущих актёров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой», – говорится в сообщении.

Новости России. 12 августа на 36 году жизни скончался российский актёр Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра.

В театре не уточнили причину смерти артиста, однако отмечается, что его уход из жизни стал неожиданностью для друзей и близких.

Смерть Сергея также подтвердил его коллега Антон Хабаров.

«Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Слова не смогут передать ничего. С утра позвонили, сказали, что тебя не стало, до сих пор не могу прийти в себя», – написал Хабаров на своей странице в Instagram.