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Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?

30 ноября 2019 12:57
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Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола». 

Автором идеи является Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Среди клиенток мужчины нашлись желающие сделать себе уголки на губах. И постепенно на такую форму возник тренд. 

Как сообщает РИА Новости, каких-либо проблем из-за процедуры быть не должно. По словам врача-косметолога Александры Гонт, изменение губ безболезненно и не имеет рисков для здоровья. Кроме того, постепенно губы вернутся к своему естественному виду. 

Однако Гонт подчеркнула, что если подобные процедуры проводит не квалифицированный врач, а человек без медицинского образования, то могут быть проблемы у аллергиков, и есть риск появления шрамов из-за образования рубцовой ткани. 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?-1

Фото: instagram.com/emelianbraude_ 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?-3

Фото: instagram.com/ache.cosm 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?-5

Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?-7

Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?-9

Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая сделала себе 300 косметических операций.

Причина в её матери – здесь подробности

# Необычное # калейдоскоп # Емельян Брауде # Фотофакт

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