Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?

Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола».

Автором идеи является Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Среди клиенток мужчины нашлись желающие сделать себе уголки на губах. И постепенно на такую форму возник тренд.

Как сообщает РИА Новости, каких-либо проблем из-за процедуры быть не должно. По словам врача-косметолога Александры Гонт, изменение губ безболезненно и не имеет рисков для здоровья. Кроме того, постепенно губы вернутся к своему естественному виду.

Однако Гонт подчеркнула, что если подобные процедуры проводит не квалифицированный врач, а человек без медицинского образования, то могут быть проблемы у аллергиков, и есть риск появления шрамов из-за образования рубцовой ткани.