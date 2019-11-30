Отец завернул кирпич в красивую упаковку и подарил сыновьям на Рождество. Дети были в шоке

Мужчина сделал детям необычный подарок на Рождество, чтобы посмотреть на их реакцию. Увидев слёзы сыновей, отец забеспокоился и решил рассказать свою историю на Reddit, чтобы спросить, насколько уместны подобные шутки с детьми.

«У меня есть двое сыновей от предыдущего брака в возрасте 8 и 9 лет», – начал объяснять пользователь Stark2.

Мужчина пояснил, что ранее он и его бывшая жена вдвоём заботились о детях, но теперь воспитанием мальчиков занимаются только он и их приёмная мать. В прошлом году сыновья Stark2 были очень счастливы во время Рождества, поэтому теперь с нетерпением ждали грядущий праздник.

Поскольку дети постоянно уговаривали отца позволить им открыть хотя бы один подарок, мужчина решил их проучить. Он взял кирпич и поместил его в красивую упаковку, которую положил под ёлку. В итоге этот «подарок» был самым тяжёлым, что вселяло большие надежды в школьников.

Когда дети в очередной раз стали уговаривать отца и мачеху разрешить им открыть какой-нибудь подарок, мужчина согласился и предложил взять самый тяжёлый.

«Они порвали его, как пара дикарей. Я завернул подарок очень хорошо, чтобы им пришлось потратить немного времени, прежде чем они смогут добраться до содержимого коробки», – продолжил Stark2.

Когда дети увидели, что лежит внутри, они были в шоке. Ребята смогли произнести только «Это… это… кирпич».

Отцу показалось это забавным. Вид ошеломлённых сыновей мужчина посчитал просто бесценным. Однако почти сразу дети разрыдались, поэтому им позволили открыть ещё один подарок, чтобы мальчики успокоились.

Закончив свой рассказ, мужчина спросил, была ли его шутка очень неуместной. Большинство прокомментировавших историю пользователей сошлось во мнении, что нельзя подобным образом шутить с маленькими детьми.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой не самой удачной родительской шутке.