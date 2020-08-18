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Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики

18 августа 2020 08:54
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Считается, что у кошек 9 жизней. И, глядя на следующие кадры, в это легко можно поверить.

Почти весь размах кошачьей странности можно увидеть на фотографиях, которые опубликовал портал Bored Panda. Кошки настолько драматичны, что заслуживают премию Оскар, они любят спать в самых необычных местах, таких как цветочные горшки и коробки из-под обуви. Своенравные животные решили, что не слушаться своих хозяев – слишком просто, поэтому эти пушистые создания нарушают ещё и законы физики. Не верите? Смотрите сами!

Этот рискованный кот решился смело встать на ручку пикапа – и может похвастаться довольно вызывающим выражением лица.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-1

Фото: imgur.com

Как морская звезда: рыжая кошка повисла окне, когда пыталась войти в дом.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-4

Фото: reddit.com / griter34

Владелец этого кота был сбит с толку тем, как недовольное животное умеет балансировать на картонной коробке.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-7

Фото: reddit.com / fcbRNkat

А этот полосатый кот, видимо, не совсем понимает, как работает когтеточка.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-10

Фото: reddit.com / caroliner416

А этот кот нарушает все законы равновесия. Но, судя по взгляду, он весьма сосредоточен на процессе.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-13

Фото: reddit.com / pedroburon

Эта пушинка на самом деле весит килограмма 3-4. Так сразу и не скажешь.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-16

Фото: reddicom / GlitchInTheMatrix

Этим жестом кот, наверное, хотел показать, что он обижен на хозяев, которые уделяют ему мало внимания.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-19

Фото: reddit.com / MissNicolicious

И последняя. Ситуация, которая знакома почти всем владельцам этих милых пушистиков.

Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики-22

Фото: reddit.com / antigravity_kitty

Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами. «Взлёты и падения» – смотрите здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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