Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики
Считается, что у кошек 9 жизней. И, глядя на следующие кадры, в это легко можно поверить.
Почти весь размах кошачьей странности можно увидеть на фотографиях, которые опубликовал портал Bored Panda. Кошки настолько драматичны, что заслуживают премию Оскар, они любят спать в самых необычных местах, таких как цветочные горшки и коробки из-под обуви. Своенравные животные решили, что не слушаться своих хозяев – слишком просто, поэтому эти пушистые создания нарушают ещё и законы физики. Не верите? Смотрите сами!
Этот рискованный кот решился смело встать на ручку пикапа – и может похвастаться довольно вызывающим выражением лица.
Как морская звезда: рыжая кошка повисла окне, когда пыталась войти в дом.
Фото: reddit.com / griter34
Владелец этого кота был сбит с толку тем, как недовольное животное умеет балансировать на картонной коробке.
Фото: reddit.com / fcbRNkat
А этот полосатый кот, видимо, не совсем понимает, как работает когтеточка.
Фото: reddit.com / caroliner416
А этот кот нарушает все законы равновесия. Но, судя по взгляду, он весьма сосредоточен на процессе.
Фото: reddit.com / pedroburon
Эта пушинка на самом деле весит килограмма 3-4. Так сразу и не скажешь.
Фото: reddicom / GlitchInTheMatrix
Этим жестом кот, наверное, хотел показать, что он обижен на хозяев, которые уделяют ему мало внимания.
Фото: reddit.com / MissNicolicious
И последняя. Ситуация, которая знакома почти всем владельцам этих милых пушистиков.
Фото: reddit.com / antigravity_kitty
Фотограф создала весёлый проект с домашними питомцами. «Взлёты и падения» – смотрите здесь.