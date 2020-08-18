Вот почему у кошек 9 жизней. Животные, бросающие вызов законам физики

Считается, что у кошек 9 жизней. И, глядя на следующие кадры, в это легко можно поверить.

Почти весь размах кошачьей странности можно увидеть на фотографиях, которые опубликовал портал Bored Panda. Кошки настолько драматичны, что заслуживают премию Оскар, они любят спать в самых необычных местах, таких как цветочные горшки и коробки из-под обуви. Своенравные животные решили, что не слушаться своих хозяев – слишком просто, поэтому эти пушистые создания нарушают ещё и законы физики. Не верите? Смотрите сами!

Этот рискованный кот решился смело встать на ручку пикапа – и может похвастаться довольно вызывающим выражением лица.