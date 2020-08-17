Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?
Изучением полезных свойств имбиря начали заниматься уже давно, поэтому об этой специи нам известно практически всё.
В Сети можно найти множество материалов как о пользе, так и о вреде имбиря. Испанский врач-диетолог Айтор Санчес отметил, что этот продукт незаменим для организма.
Как пишет издание La Vanguardia, среди свойств имбиря, которые доказаны и могут быть полезны, находится его антиоксидантная способность, которая выполняет роль щита для организма и замедляет процесс старения. Имбирь немного снижает уровень глюкозы в крови, поэтому диабетикам следует употреблять его с осторожностью.
Также имбирь может вызвать проблемы с пищеварением. Правда, для этого его нужно употребить очень много. В разумных количествах продукт совсем не опасен.
Имбирь, кстати, помогает при укачивании. Для этого достаточно будет съесть печенье с добавлением этой специи или выпить имбирный чай.
А вот вам и рецепт полезного напитка. Потребуется непосредственно имбирь, лимон, мёд и гвоздика.
Примерно 15 граммов имбиря натрите на мелкой тёрке, пол-лимона порежьте тонкими кружками и добавьте три гвоздики. Залейте всё это кипятком, а потом, когда чай немного настоится, добавьте в него мёд и перемешайте. Сюда же, вместо гвоздики, можно добавлять мяту, корицу или бадьян.
Такой эликсир спасёт не только при укачивании или лёгкой простуде. Имбирный чай также отлично тонизирует и улучшает мозговую деятельность.
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