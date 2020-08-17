Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?

Изучением полезных свойств имбиря начали заниматься уже давно, поэтому об этой специи нам известно практически всё.

В Сети можно найти множество материалов как о пользе, так и о вреде имбиря. Испанский врач-диетолог Айтор Санчес отметил, что этот продукт незаменим для организма.

Как пишет издание La Vanguardia, среди свойств имбиря, которые доказаны и могут быть полезны, находится его антиоксидантная способность, которая выполняет роль щита для организма и замедляет процесс старения. Имбирь немного снижает уровень глюкозы в крови, поэтому диабетикам следует употреблять его с осторожностью.