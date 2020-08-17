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Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?

17 августа 2020 13:08
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Изучением полезных свойств имбиря начали заниматься уже давно, поэтому об этой специи нам известно практически всё.

В Сети можно найти множество материалов как о пользе, так и о вреде имбиря. Испанский врач-диетолог Айтор Санчес отметил, что этот продукт незаменим для организма.

Как пишет издание La Vanguardia, среди свойств имбиря, которые доказаны и могут быть полезны, находится его антиоксидантная способность, которая выполняет роль щита для организма и замедляет процесс старения. Имбирь немного снижает уровень глюкозы в крови, поэтому диабетикам следует употреблять его с осторожностью.

Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?-1

Фото: Pixabay.com

Также имбирь может вызвать проблемы с пищеварением. Правда, для этого его нужно употребить очень много. В разумных количествах продукт совсем не опасен.

Имбирь, кстати, помогает при укачивании. Для этого достаточно будет съесть печенье с добавлением этой специи или выпить имбирный чай.

Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?-4

Фото: Pixabay.com

А вот вам и рецепт полезного напитка. Потребуется непосредственно имбирь, лимон, мёд и гвоздика.

Примерно 15 граммов имбиря натрите на мелкой тёрке, пол-лимона порежьте тонкими кружками и добавьте три гвоздики. Залейте всё это кипятком, а потом, когда чай немного настоится, добавьте в него мёд и перемешайте. Сюда же, вместо гвоздики, можно добавлять мяту, корицу или бадьян.

Против укачивания и для ясности мышления. Чем полезен имбирь?-7

Фото: Pixabay.com

Такой эликсир спасёт не только при укачивании или лёгкой простуде. Имбирный чай также отлично тонизирует и улучшает мозговую деятельность.

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# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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