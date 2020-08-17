Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Парень и девушка обнаружили мужчину, которому требовалась помощь. И они сделали всё, что могли, даже нашли семью этого человека.
Как сообщает Metro, всё началось с того, что Рэнди Эмманс-Бейлин и её парень Джон Суазо выгуливали собаку. Возвращаясь домой, пара увидела бездомного мужчину.
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn
«Почему люди просто стоят и смотрят на меня или смеются надо мной? Я очень образованный человек. Скажи мне «привет». Не игнорируйте меня и не смотрите с таким видом», – сказал этот человек.
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn
Рэнди и Джон завели разговор с мужчиной и узнали, что его зовут Франклин. Пара и раньше помогала бездомным, поэтому парень и девушка решили дать мужчине шанс изменить свою жизнь.
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn
Пара вручила Франклину рюкзак с едой, водой, одеждой и попросила рассказать свою историю. Среди прочего мужчина объяснил, что потерял связь со своей семьёй около 20 лет назад. По его словам, больше всего на свете он хотел бы вновь встретиться со своими родственниками.
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn
Рэнди и Джон начали поиски. Через некоторое время Суазо смог найти телефон одного из членов семьи Франклина. Оказалось, что родственники сами уже 20 лет искали пропавшего мужчину. Они купили ближайший рейс на самолёт и прилетели за ним.
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn
Пара была счастлива. Парень и девушка сказали, что теперь они с интересом будут наблюдать за новой главой жизни человека, которому они помогли.
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