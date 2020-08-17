Первая лягушка в 103 года. Женщина осуществила свою мечту

Женщина сделала первую татуировку в 103 года. Этот пункт был в её списке желаний. Теперь на руке у Дороти Поллак красуется лягушонок. Как сообщает CNN, бабушка, которая всю жизнь заботилась о своей семье, доказывает миру, что вы не можете быть слишком стары для того, чтобы отказываться от мечты.

Дороти Поллак в июне исполнилось 103 года. Она отметила свой день рождения в доме престарелых в Маскегоне, штат Мичиган, где провела несколько месяцев в изоляции. Её внучка Тереза Завитц-Джонс рассказала, что бабушка была ужасно подавлена. Родственники не могли видеться, а телефонные звонки не помогали, так как женщина очень плохо слышит. Через несколько недель после того, как ограничения сняли, Поллак внезапно решила, что ей нужна татуировка. «Это было довольно захватывающе, потому что много лет назад мой внук хотел, чтобы я сделала татуировку, но я так и не решилась», – вспомнила Дороти. – «Внезапно я решила, что она мне нужна. И, если можно, лягушку. Потому что я люблю лягушек».

Весь сеанс женщина провела стойко. В то время как большинство людей вздрагивало и съеживалось от ударов иглы по своей коже, она едва повела бровью. «Я даже не заметил, чтобы она вздрогнула», – рассказал татуировщик Рэй Ризонер. – «Это был потрясающий опыт. Если кто-то старше века говорит вам сделать что-то для него, вы просто обязаны это сделать». Он также добавил, что Дороти Поллак – самый старый человек, которому он когда-либо делал татуировки.