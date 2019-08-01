Вот это харизма. Малыш зажигательно станцевал под песню Элвиса и сорвал овации

А вы помните юного поклонника творчества Элвиса Пресли, который станцевал зажигательный танец на вечеринке. Видео с его выступлением все еще покоряет сеть.

Двухлетний малыш по имени Уильям вышел на танцпол и начал активно двигаться под рок-н-ролльный хит 1957 года. Бесстрашный танец стал интернет-хитом сразу после публикации - у ролика более 40 миллионов просмотров.

Ролик смотрите здесь.

Движения мальчик выучил, наблюдая за своими родителями – Питером и Кристиной, которые профессионально занимаются танцами.

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры