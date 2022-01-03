Вопросы, чтобы спасти отношения. Советы психотерапевта для лучшего взаимопонимания партнёров

Каждые влюблённые хотят, чтобы отношения, в которых они состоят, продлились как можно дольше. Для этого важно разговаривать со второй половинкой и понимать её.

Поэтому психотерапевт Джефф Гюнтер в своём TikTok рассказал о вещах, которые партнёры обязательно должны знать друг о друге. Для этого нужно задавать определённые вопросы, которые помогут больше узнать внутренний мир любимого человека.