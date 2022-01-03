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Вопросы, чтобы спасти отношения. Советы психотерапевта для лучшего взаимопонимания партнёров

03 января 2022 12:56
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Каждые влюблённые хотят, чтобы отношения, в которых они состоят, продлились как можно дольше. Для этого важно разговаривать со второй половинкой и понимать её.  

Поэтому психотерапевт Джефф Гюнтер в своём TikTok рассказал о вещах, которые партнёры обязательно должны знать друг о друге. Для этого нужно задавать определённые вопросы, которые помогут больше узнать внутренний мир любимого человека.  

Вопросы, чтобы спасти отношения. Советы психотерапевта для лучшего взаимопонимания партнёров-1

Фото: tiktok.com/@therapyjeff  

Видеорекомендация уже набрала в Сети более десяти миллионов просмотров. Вопросы, которые, по мнению психотерапевта, помогут лучше понять друг друга:  

– Что заставляет вашего партера плакать и смеяться?  

– Чем увлекается вторая половинка?  

– Что злит вашего партнёра больше всего?  

– Какое событие стало переломным в жизни любимого человека?  

– Что его вдохновляет и заряжает энергией?  

– В какой поддержке нуждается партнёр, если он грустит или находится в стрессе?  

Вопросы, чтобы спасти отношения. Советы психотерапевта для лучшего взаимопонимания партнёров-4

Фото: pexels.com  

Но перед тем, как начинать строить крепкие отношения, нужно сначала найти своего потенциального партнёра. Ранее мы рассказывали, какие вопросы никогда не заведут разговор в тупик – подробнее здесь.  

# Психология # калейдоскоп # Фотофакт

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