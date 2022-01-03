Вопросы, чтобы спасти отношения. Советы психотерапевта для лучшего взаимопонимания партнёров

Каждые влюблённые хотят, чтобы отношения, в которых они состоят, продлились как можно дольше. Для этого важно разговаривать со второй половинкой и понимать её.
Поэтому психотерапевт Джефф Гюнтер в своём TikTok рассказал о вещах, которые партнёры обязательно должны знать друг о друге. Для этого нужно задавать определённые вопросы, которые помогут больше узнать внутренний мир любимого человека.
Фото: tiktok.com/@therapyjeff
Видеорекомендация уже набрала в Сети более десяти миллионов просмотров. Вопросы, которые, по мнению психотерапевта, помогут лучше понять друг друга:
– Что заставляет вашего партера плакать и смеяться?
– Чем увлекается вторая половинка?
– Что злит вашего партнёра больше всего?
– Какое событие стало переломным в жизни любимого человека?
– Что его вдохновляет и заряжает энергией?
– В какой поддержке нуждается партнёр, если он грустит или находится в стрессе?
Но перед тем, как начинать строить крепкие отношения, нужно сначала найти своего потенциального партнёра. Ранее мы рассказывали, какие вопросы никогда не заведут разговор в тупик – подробнее здесь.