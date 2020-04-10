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Лично знакомы. Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость

10 апреля 2020 07:45
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Новости Великобритании. На днях супруга принца Уильяма вместе с мужем общалась с учениками и персоналом школы Casterton Primary Academy по видеосвязи. Один из вопросов касался любимой знаменитости герцогини Кембриджской. 

Как сообщает People, отвечая на этот вопрос, Миддлтон сказала, что на её интересы повлиял старший сын. Принц Джордж часто смотрит работы 93-летнего британского натуралиста Дэвида Аттенборо. Поэтому теперь герцогиня Кембриджская считает Аттенборо своей любимой знаменитостью. 

Лично знакомы. Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость -1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal 

Отмечается, что Миддлтон не раз встречалась с Дэвидом. Кроме того, её супругу тоже доводилось общаться с натуралистом. А один раз принц Чарльз вместе с двумя сыновьями посетил премьеру документального сериала с участием Аттенборо «Наша планета». 

Лично знакомы. Кейт Миддлтон назвала свою любимую знаменитость -4

Фото: instagram.com/david_attenborough 

Кстати, ранее мы показывали, как выглядит королевская семья не в официальных костюмах. 

Кейт Миддлтон была в светлом джемпере, тёмных брюках и с рюкзаком – здесь подробнее

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям # принц Джордж # Дэвид Аттенборо # Фотофакт

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