На войне и про войну. Реквизит из будущего, зависть Сталина, ослепительная атака маршала Жукова

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Ляп в кино

«Риорита». Не правда ли, классный фильм сделал Петр Тодоровский!? Вспоминайте: из-за подлых провокаций бывшего лагерного надзирателя на фронте гибнут хорошие мужики Пичуговы – отец и два сына. Всё в этом кино по-честному: и характеры, и поступки героев, пейзажи и звуки войны. Смотришь и переживаешь. Но, как и в любом фильме о прошлом, не обошлось без ляпа. Конечно, всё предусмотреть на съемочной площадке тяжело, правильного исторического реквизита тоже на все сериалы не хватает. Поэтому нет-нет, да и спотыкается взгляд о предметы из другого времени. Так и здесь. На 78-й минуте фильма рядовой Пашка Пичугов радостно показывает брату вмятину на бляхе ремня: «Смотри ты, пуля попала и полетела убивать кого-то другого…» Обычная из латуни бляха, какие носят солдаты сегодня. А ведь в годы войны в обмундировании бойцов таких не было. Посмотрите фотохронику: у солдат на ремнях пряжки в виде рамки с одним зубом. Комсостав носил ремни с двузубой пряжкой или со звездой. В каком году эти бляхи впервые появились в форме военнослужащих? Как ни старался, не нашел инфу. Может, кто из вас знает?

Анекдот из окопа

«Приходит Берия к Сталину жаловаться на маршала Рокоссовского, что тот ведёт аморальный образ жизни: имеет жену и любовницу.

- А как воюет товарищ Рокоссовский? - интересуется вождь.

- Воюет он прекрасно. Одерживает одну победу за другой...

-Ну, хорошо. Иди, Лаврентий!

- Так что будем делать с Рокоссовским, товарищ Сталин?

Сталин подумал и произнёс:

- Завидовать будем...»

Случалось, попадали в своих

Из истории кому-то из вас наверняка известна операция советского командования 16 апреля 1945-го под Берлином, когда наступление началось ночью при свете 140 мощных прожекторов. Утверждается, что это идея маршала Жукова. Эпизод хорошо показан в киноэпопее «Освобождение». Но военачальники и солдаты позже по-разному оценивали операцию. Одни отзывались с восторгом, другие скептически. С первыми понятно: «наша взяла», а победителей не судят. Вторые, в том числе маршал Чуйков, указывали на большие неоправданные потери и невысокую эффективность затеи в целом. При этом нечасто в источниках найдешь информацию, как в этой операции наши солдаты погибали от своих. Об этом вспоминал заместитель командира танкового полка Филипп Жаркой, автор книги «Танковый марш». Плотность наступающих большая, на плацдарме тесно. Яркий свет, отражаясь от клубов дыма, гари и пыли, дезориентировал атакующих, экипажам плохо было видно, что творилось впереди. Вот и случалось, что лупили по своим.

Пройдя всю войну, танкист именно здесь впервые стал свидетелем неоправданных потерь.

Ваш В.Д.