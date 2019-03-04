Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой.
Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы. Коллектив подтвердил информацию о смерти музыканта.
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой.
Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы. Коллектив подтвердил информацию о смерти музыканта.
Фото: instagram.com/theprodigyofficial
По словам Лиэма Хоулетта, создателя и участника группы, «новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито. Покойся с миром».
Тело музыканта было обнаружено в его доме. Мужчине было 49 лет (читать далее).