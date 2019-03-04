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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

04 марта 2019 14:32
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Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой.

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы. Коллектив подтвердил информацию о смерти музыканта.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой-1

Фото: instagram.com/theprodigyofficial

По словам Лиэма Хоулетта, создателя и участника группы, «новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито. Покойся с миром».

Тело музыканта было обнаружено в его доме. Мужчине было 49 лет (читать далее).  

# Некролог # калейдоскоп # Кит Флинт

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