Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте группы. Коллектив подтвердил информацию о смерти музыканта.

По словам Лиэма Хоулетта, создателя и участника группы, «новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито. Покойся с миром».