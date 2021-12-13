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«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше

13 декабря 2021 09:45
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Порой в жизни всё идёт наперекосяк. И как бы тяжело нам ни было, нужно находить в себе силы и двигаться дальше. В этой статье будут примеры людей, которые смогли справиться со всеми трудностями и изменили свою жизнь в лучшую сторону.  

«Разница в пять лет и 114 кг»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-1

Фото: imgur.comr/erikabeebee

«Оставил плохие отношения и работу, которую ненавидел, и сел в самолет в Непал, не зная, что будет дальше. Год спустя нашёл своё счастье в Новой Зеландии»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-4

Фото: reddit.com/ToddUnctious

«Слева: нулевая уверенность в себе, действительно плохие зубы, плохая кредитоспособность. Справа: почти 4 года трезвости, регулярные упражнения и здоровая диета»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-7

Фото: reddit.com/ Scroprah-Winfrey12

«Я был близок к 270 кг. Сейчас – около 100 кг»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-10

Фото: reddit.com/ Rickle37  

«Когда только поступила в университет, я была потеряна, подавлена. Но спустя несколько лет я окончила лучший университет страны и на следующей неделе приступлю к работе своей мечты»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-13

Фото: reddit.com/ pinkribbon007

«Год назад я была очень одинока и боролась со своим психическим здоровьем. Теперь я счастлива в браке со своей второй половинкой и стала щенячьей мамой этого красавца»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-16

Фото: reddit.com/ runnyeggyolks

«В 2020 году меня обманули, я потеряла работу. Но мы с сыном отправились в путешествие по бездорожью и стали счастливы»  

«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше-19

Фото: reddit.com/ Thecatsvans

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая похудела на 40 кг ради свадьбы сестры. Узнать, как ей это удалось, можно здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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