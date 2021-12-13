«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше

Порой в жизни всё идёт наперекосяк. И как бы тяжело нам ни было, нужно находить в себе силы и двигаться дальше. В этой статье будут примеры людей, которые смогли справиться со всеми трудностями и изменили свою жизнь в лучшую сторону.
Порой в жизни всё идёт наперекосяк. И как бы тяжело нам ни было, нужно находить в себе силы и двигаться дальше. В этой статье будут примеры людей, которые смогли справиться со всеми трудностями и изменили свою жизнь в лучшую сторону.
Фото: imgur.comr/erikabeebee
Фото: reddit.com/ToddUnctious
Фото: reddit.com/ Scroprah-Winfrey12
Фото: reddit.com/ Rickle37
Фото: reddit.com/ pinkribbon007
Фото: reddit.com/ runnyeggyolks
Фото: reddit.com/ Thecatsvans
Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая похудела на 40 кг ради свадьбы сестры. Узнать, как ей это удалось, можно здесь.