«Разница в пять лет и 114 кг». Фото людей, которые смогли изменить свою жизнь и стать лучше

Порой в жизни всё идёт наперекосяк. И как бы тяжело нам ни было, нужно находить в себе силы и двигаться дальше. В этой статье будут примеры людей, которые смогли справиться со всеми трудностями и изменили свою жизнь в лучшую сторону. «Разница в пять лет и 114 кг»

Фото: imgur.comr/erikabeebee

«Оставил плохие отношения и работу, которую ненавидел, и сел в самолет в Непал, не зная, что будет дальше. Год спустя нашёл своё счастье в Новой Зеландии»

Фото: reddit.com/ToddUnctious

«Слева: нулевая уверенность в себе, действительно плохие зубы, плохая кредитоспособность. Справа: почти 4 года трезвости, регулярные упражнения и здоровая диета»

Фото: reddit.com/ Scroprah-Winfrey12

«Я был близок к 270 кг. Сейчас – около 100 кг»

Фото: reddit.com/ Rickle37

«Когда только поступила в университет, я была потеряна, подавлена. Но спустя несколько лет я окончила лучший университет страны и на следующей неделе приступлю к работе своей мечты»

Фото: reddit.com/ pinkribbon007

«Год назад я была очень одинока и боролась со своим психическим здоровьем. Теперь я счастлива в браке со своей второй половинкой и стала щенячьей мамой этого красавца»

Фото: reddit.com/ runnyeggyolks

«В 2020 году меня обманули, я потеряла работу. Но мы с сыном отправились в путешествие по бездорожью и стали счастливы»

Фото: reddit.com/ Thecatsvans