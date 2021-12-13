Есть даже кенгуру. Вот какую экзотику можно увидеть в парке животных в Барановичах

Сегодня в программе: завтрак с енотами, голливудская улыбка ламы, олимпийский забег белок дегу и страсти на лебедином озере. Парк животных в Барановичах создан для зимних каникул. В сказочном замке прописалось около сотни зверушек и птиц с разных континентов. Зоомир в 170 гектаров – планета приключений.

Яна Лошакевич, специалист по маркетингу и туризму парка животных:

Тут живет енот-полоскун. Перед тем как что-то скушать, очень любят своими лапками что-то пощупать, у них такие лапки контактные, как у человека. Кенгуру у нас из Чехии прибыли. У них малышки рождаются размером с горошину. Сначала вынашивается у матери в сумочке несколько месяцев, а уже потом вылезает. Нутрии по всему парку расплодились, даже в свободном посещении так гуляли. Кстати, очень любят воду, могут до 10 минут оставаться под водой.

Визитки братьев меньших впечатляют, как и эксклюзивные апартаменты. Все в стиле эко. Скандинавские домики с травой на крыше. Огромные водоемы и кормушки. Пять звезд – не меньше. Мы заглянули на ранчо к ламам и альпакам. Умиляясь, держите ухо востро. Плевать они, конечно, на вас не хотели, но инстинкты дело такое.

Яна Лошакевич:

Да, модные стрижки, в этом сезоне часто путали с пуделем. Анастасия Макеева, корреспондент:

Помимо того, что с милашками пообщаться, можно на них прокатиться? Яна Лошакевич:

Да, детки у нас могут покататься на животных, на лошадках, на пони, на осликах. Хотим еще в будущем ввести катание на верблюдах.

Зной посреди морозов. Африканские коровы ватусси чувствуют себя прекрасно на белорусских просторах и уже обзавелись малышкой Симонидой. Рога в длину 1,5 метра. Вес каждого может достигать 50 килограммов. А капилляры, что встроенный кондиционер. Природа позаботилась о комфорте. Несмотря на суровый вид, эти буренки милейшие создания и будут рады знакомству.

Анастасия Макеева:

Здесь у вас все, как в сумерках, что это за пространство? Кто здесь обитает? Яна Лошакевич:

Мы сейчас находимся в новой экспозиции, здесь у нас ночные обитатели, ночной мир. Лемур-катта, их хвосты длиннее, чем их тела. Интересные обитатели – это пальмовая циветта из семейства кошачьих. Шиншиллы, они живут вместе с чилийскими белками дегу и с африканскими ежиками. Очень необычный зверек пака – это грызун, родина Южная Америка. При виде опасности она прячется в воду и остается там до получаса.

Экзотика за стеклом, как программа в мире животных. Только лучше. Меню в барановичской пещере особое. В райдере у лемуров финики-насекомые, пака обожает греческий салат. Зоотехники стараются. А вот гостям со своим нельзя. На входе можно приобрести зеленый пакет с сухариками-морковкой. Сытые хвостатые – залог отличных селфи. Яна Лошакевич:

Комната матери и ребенка, комната для пожилых есть, где и со своей едой можно прийти, попить чай, согреться. Есть контактная площадка «Бабушкино подворье», где у нас живут козы, овечки. Есть несколько кафе, где можно перекусить и выпить горячего кофе. Это не сон. Сказка про Снежную королеву оживает. Мини-сафари – новогодний сюрприз, который не забудешь никогда. 30 Бэмби контактные и с радостью составят вам компанию. Открытки как из Лапландии гарантированы. Дикая природа так близко, что дух захватывает.

Анастасия Макеева:

Какая прелесть! Яна Лошакевич:

Пятнистые олени, косули в лесной сказке живут. К нам приезжают, свадебные фотосессии любят. Анастасия Макеева:

А этот, который за нами наблюдает, – это отец семейства? Яна Лошакевич:

Это главный, он к нам не подходит, он чувствует запахи. И это не все чудеса. Ландшафтный парк с экзотами удивит ближе к лету. В планах создать дикое сафари с тарпанами-зебрами. Прочувствовать саванну можно будет в одно мгновение.