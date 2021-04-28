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Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?

28 апреля 2021 06:56
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Озеленение и благоустройство приусадебного участка – дело хоть и хлопотное, однако приятное. Но чтобы растения радовали вас и при этом не создавали проблем соседям,

высаживать деревья и кустарники надо по закону.   

Анна Кудравец, начальник управления проектной деятельности и градостроительства Минстройархитектуры:
Если это высокорослое свыше трех метров, то, пожалуйста, три метра, до трех метров два метра, до одного метра один метр до границы земельного участка.   

Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?-1

В метровой зоне до границы участка законом допускается размещение газона и цветочных растений высотой до одного метра. Но так бывает, что приобретенный саженец заявлен как низкорослый, а в саду, спустя годы, легко взял планку в 5 метров. По словам специалистов, никто не заставляет вырубать такое растение. Есть более гуманные методы.   

Анна Кудравец:   
Необходимо контролировать это зеленое насаждение: обрезать его и держать на допустимом уровне, в зависимости от расстояния, на которое оно было размещено от границы.   

Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?-4

Однако не все знают, что у этих правил бывают исключения.

По взаимному согласию домовладельцев соседних участков допускается вносить коррективы в установленные нормы. Например, можно высадить живую изгородь прямо по границе участка.  

Анна Кудравец:   
Это по договору с соседями. Возможна высадка вместо ограждения. Можно высадить зеленое ограждение либо отступить от нормы на расстояние, установленное для растений, если эти зеленые насаждения размещаются с северной или северо-западной стороны. В любом случае если они не мешают инсоляции соседнего земельного участка, потому что все эти нормы и были определены для обеспечения инсоляции.   

Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?-7

Еще один важный для многих вопрос – озеленение участка со стороны улицы. Почему бы и нет? Но здесь обязательно надо знать: вдоль границ приусадебных участков может формироваться полоса декоративного озеленения из кустарников и деревьев при условии обеспечения достаточной освещенности этих участков и соблюдения нормативных разрывов до инженерных коммуникаций.   

Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?-10

Но даже если никаких растений за забором высаживать не планируется, владелец участка все равно несет ответственность за порядок на приграничной территории.   

# Озеленение # калейдоскоп # Анна Кудравец # Фотофакт # общество

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