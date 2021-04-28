Озеленение и благоустройство приусадебного участка. Что важно соблюдать, чтобы не было проблем с соседями?

Озеленение и благоустройство приусадебного участка – дело хоть и хлопотное, однако приятное. Но чтобы растения радовали вас и при этом не создавали проблем соседям, высаживать деревья и кустарники надо по закону. Анна Кудравец, начальник управления проектной деятельности и градостроительства Минстройархитектуры:

Если это высокорослое свыше трех метров, то, пожалуйста, три метра, до трех метров – два метра, до одного метра – один метр до границы земельного участка.

В метровой зоне до границы участка законом допускается размещение газона и цветочных растений высотой до одного метра. Но так бывает, что приобретенный саженец заявлен как низкорослый, а в саду, спустя годы, легко взял планку в 5 метров. По словам специалистов, никто не заставляет вырубать такое растение. Есть более гуманные методы. Анна Кудравец:

Необходимо контролировать это зеленое насаждение: обрезать его и держать на допустимом уровне, в зависимости от расстояния, на которое оно было размещено от границы.

Однако не все знают, что у этих правил бывают исключения. По взаимному согласию домовладельцев соседних участков допускается вносить коррективы в установленные нормы. Например, можно высадить живую изгородь прямо по границе участка. Анна Кудравец:

Это по договору с соседями. Возможна высадка вместо ограждения. Можно высадить зеленое ограждение либо отступить от нормы на расстояние, установленное для растений, если эти зеленые насаждения размещаются с северной или северо-западной стороны. В любом случае если они не мешают инсоляции соседнего земельного участка, потому что все эти нормы и были определены для обеспечения инсоляции.

Еще один важный для многих вопрос – озеленение участка со стороны улицы. Почему бы и нет? Но здесь обязательно надо знать: вдоль границ приусадебных участков может формироваться полоса декоративного озеленения из кустарников и деревьев при условии обеспечения достаточной освещенности этих участков и соблюдения нормативных разрывов до инженерных коммуникаций.