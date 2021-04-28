Безопасное катание на велосипеде. Какая должна быть экипировка и какие правила дорожного движения нужно соблюдать

Не успело потеплеть, как на улице увеличилось количество велосипедистов. Чтобы ездить на велосипеде комфортно и безопасно, позаботьтесь о правильной экипировке. При передвижении на велосипеде, используйте защитный шлем. Обязательное условие – он должен быть по размеру.

Современные шлемы оснащены системой MIPS – это каркас движущийся внутри шлема, который при падении спасет вашу голову от сотрясения. Своевременная экстренная помощь при аварии тоже всегда рядом. Если владелец шлема упал с велосипеда, встроенный акселерометр автоматически определит падение велосипедиста на землю. После чего шлем включит аварийную сигнализацию и оповестит о беде, отправив на заранее заданные контакты сообщение с сигналом SOS и координатами места, где велосипедист упал.

Велоэкипировка – это еще и перчатки. И здесь тоже размер имеет значение. Перчатки должны без складок прилегать к ладони.

Алексей Пешкун, продавец-консультант:

Бывают моменты, когда просто нужно улучшить сцепление с рулем, выбирается вариант без ничего, максимально тоненькие. Также есть варианты с гелем на ладошке, кому дискомфорт в ладонях. И также есть еще варианты – совсем жесткие гелевые, когда идет вибрация в руки.

Еще один очень важный аксессуар, который позволяет кататься комфортно и безопасно, речь про специальные очки. Они нужны для защиты глаз от пыли, влаги, мусора и насекомых, ну и, разумеется, от солнца. Очки должны быть по размеру.

Безопасность велосипедиста начинается не только с экипировки, но и с правильной подготовки своего двухколесного друга. Перед началом движения убедитесь, что велосипед исправен. При поездках в темное время не забывайте обозначить себя и свой транспорт.

Алексей Пешкун:

Есть вариант – какие-нибудь маленькие обозначалки, они просто моргают, как габаритный огонь в автомобилях. Также и до полноценных фар. Это уже фары, которые будут светить максимально широко, далеко.

Велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения могут повлечь серьезные последствия, а потому – безопасность всегда и везде. Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Велосипедистам важно помнить, что двигаться они должны по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним, допускается двигаться по проезжей части дороги в один ряд не далее одного метра от ее правого края.