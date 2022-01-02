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Вместе 24 часа в сутки? Ревнивая девушка следит за своим парнем по видеозвонку

02 января 2022 11:30
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Чтобы обеспечить прочность отношений, партнёры порой идут на крайние меры. Например, одна пара решила устранить чувство ревности девушки, проводя регулярные видеозвонки, когда парень уходит на работу.  

В своём TikTok блогерша опубликовала видео, где рассказала, как общается с молодым человеком на протяжении 12 часов (именно столько длится его рабочая смена).  

Вместе 24 часа в сутки? Ревнивая девушка следит за своим парнем по видеозвонку-1

Фото: tiktok.com/@flackoandnela  

Опубликованный ролик набрал более шести миллионов просмотров. А комментарии под историей блогерши разделились: некоторые считают, что это верный способ сохранить отношения, а кто-то думает, что это слишком.  

На все обвинения зрителей в сильной ревности девушка ответила, что доверяет своему молодому человеку, но не уверена во всех женщинах, которые его окружают. Поэтому долгие разговоры по FaceTime – это всего лишь способ защитить парня от особ противоположного ему пола.  

Вместе 24 часа в сутки? Ревнивая девушка следит за своим парнем по видеозвонку-4

Фото: instagram.com/nelatoodope  

Кстати, недавно мы рассказывали о неочевидных признаках измены – подробности здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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