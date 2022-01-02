Вместе 24 часа в сутки? Ревнивая девушка следит за своим парнем по видеозвонку

В своём TikTok блогерша опубликовала видео, где рассказала, как общается с молодым человеком на протяжении 12 часов (именно столько длится его рабочая смена).

Чтобы обеспечить прочность отношений, партнёры порой идут на крайние меры. Например, одна пара решила устранить чувство ревности девушки, проводя регулярные видеозвонки, когда парень уходит на работу.

Опубликованный ролик набрал более шести миллионов просмотров. А комментарии под историей блогерши разделились: некоторые считают, что это верный способ сохранить отношения, а кто-то думает, что это слишком.

На все обвинения зрителей в сильной ревности девушка ответила, что доверяет своему молодому человеку, но не уверена во всех женщинах, которые его окружают. Поэтому долгие разговоры по FaceTime – это всего лишь способ защитить парня от особ противоположного ему пола.