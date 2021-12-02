На это закрывать глаза точно не стоит. Неочевидные признаки измены

Наверное, каждый мечтает об идеальных отношениях. Порой в надежде на счастье мы не замечаем, что всё уже давно разрушено. Причиной этому может стать измена партнёра. В данной статье мы расскажем, как понять, что вторая половинка вам неверна.

Изменились отношения с друзьями

Необоснованные изменения в отношениях с друзьями вашего партнёра могут свидетельствовать о неверности в паре. Иногда изменщик пытается оправдать свои действия, выискивая недостатки у человека, с которым состоит в отношениях. А когда несовершенства находятся, то друзья становятся «свободными ушами», которые не просто слушают новую информации, но и принимают её к сведению. Впоследствии их отношение к вам будет меняться.

Внезапная активность в социальных сетях

Если ваш партнёр никогда долго не переписывался в мессенджерах, а сейчас не выпускает телефон из рук – это причина задуматься о его верности. Скрытые переписки, постоянные пароли, частые уведомления, которые категорически запрещено вам читать – всё это признаки измены. Ведь человек полностью скрывает личность своего собеседника и темы диалога.