На это закрывать глаза точно не стоит. Неочевидные признаки измены

Наверное, каждый мечтает об идеальных отношениях. Порой в надежде на счастье мы не замечаем, что всё уже давно разрушено. Причиной этому может стать измена партнёра. В данной статье мы расскажем, как понять, что вторая половинка вам неверна.
Наверное, каждый мечтает об идеальных отношениях. Порой в надежде на счастье мы не замечаем, что всё уже давно разрушено. Причиной этому может стать измена партнёра. В данной статье мы расскажем, как понять, что вторая половинка вам неверна.
Фото: pexels.com
Необоснованные изменения в отношениях с друзьями вашего партнёра могут свидетельствовать о неверности в паре. Иногда изменщик пытается оправдать свои действия, выискивая недостатки у человека, с которым состоит в отношениях. А когда несовершенства находятся, то друзья становятся «свободными ушами», которые не просто слушают новую информации, но и принимают её к сведению. Впоследствии их отношение к вам будет меняться.
Если ваш партнёр никогда долго не переписывался в мессенджерах, а сейчас не выпускает телефон из рук – это причина задуматься о его верности. Скрытые переписки, постоянные пароли, частые уведомления, которые категорически запрещено вам читать – всё это признаки измены. Ведь человек полностью скрывает личность своего собеседника и темы диалога.
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Ещё одним симптомом неверности может стать нежелание разговаривать. Если ваша вторая половинка больше не делится своими переживаниями, различными новостями, то она, возможно, охладела к вам и уже не хочет впускать вас в свою жизнь. Порой партнёр не идёт на диалог, чтобы просто не взболтнуть ничего лишнего и не скомпрометировать себя.
Фото: pexels.com
Если после ссоры вместо компромисса всё чаще звучит фраза «Давай расстанемся, раз тебя всё не устраивает!», то это показывает нежелание человека продолжать отношения. Когда ваша вторая половинка является инициатором спора, а после предлагает разойтись, обвиняя во всём вас, стоит задуматься, нужны ли вообще такие отношения.
Фото: pexels.com
Некоторые психологи утверждают, что человек, который изменяет, будет находить для себя оправдания, почему он это делает. Мол, каждый может ошибиться, это нормально, в жизни надо попробовать всё и так далее. Это помогает изменщику не испытывать чувство вины, перекрывая его своими доводами и рассуждениями. Поэтому если партнер резко изменил своё отношение к неверности в паре и сейчас пытается навязать его вам, задумайтесь, всё ли в порядке в вашей паре.
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