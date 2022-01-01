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До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой

01 января 2022 16:51
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Блогерша показала в видео, как гусь с её фермы горько плачет, тоскуя по своей подруге-гусыне. Оказалось, и пернатые могут быть ранимыми.  

В своём TikTok фермерша Инна Комарова делится кадрами сельской жизни. Активное участие в съёмках небольших роликов принимают домашние птицы: гусь по кличке Молли и гусыня Долли.  

До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой -1

Фото: tiktok.com/@komainna  

Блогерша на протяжении многих постов показывает историю их дружбы. Однако пришло время расставаться: у Молли обнаружилась травма лапы, из-за которой он был вынужден изолироваться и проходить лечение в вольере.  

Такая разлука, пусть она и временная, далась пернатым очень тяжело: они грустили друг без друга и мучительно ждали той заветной встречи. Дни, проведённые раздельно, особенно тяжело дались Молли. В одном из видео Инна показала, как гусь плакал, скучая по Долли.  

До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой -4

Фото: tiktok.com/@komainna  

Сейчас птицы снова вместе. И ничто не может помешать им быть рядом друг с дружкой.  

До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой -7

Фото: tiktok.com/@komainna  

Однако фермерские птицы могут быть не только милыми, но и агрессивными. Например, во время репортажа одна индюшка сильно клюнула журналистку – подробности здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Инна Комарова # Фотофакт

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