До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой
Блогерша показала в видео, как гусь с её фермы горько плачет, тоскуя по своей подруге-гусыне. Оказалось, и пернатые могут быть ранимыми.
В своём TikTok фермерша Инна Комарова делится кадрами сельской жизни. Активное участие в съёмках небольших роликов принимают домашние птицы: гусь по кличке Молли и гусыня Долли.
Фото: tiktok.com/@komainna
Блогерша на протяжении многих постов показывает историю их дружбы. Однако пришло время расставаться: у Молли обнаружилась травма лапы, из-за которой он был вынужден изолироваться и проходить лечение в вольере.
Такая разлука, пусть она и временная, далась пернатым очень тяжело: они грустили друг без друга и мучительно ждали той заветной встречи. Дни, проведённые раздельно, особенно тяжело дались Молли. В одном из видео Инна показала, как гусь плакал, скучая по Долли.
Фото: tiktok.com/@komainna
Сейчас птицы снова вместе. И ничто не может помешать им быть рядом друг с дружкой.
Фото: tiktok.com/@komainna
Однако фермерские птицы могут быть не только милыми, но и агрессивными. Например, во время репортажа одна индюшка сильно клюнула журналистку – подробности здесь.