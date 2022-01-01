До слёз. История, как гусь тяжело переживал разлуку со своей подругой

Блогерша показала в видео, как гусь с её фермы горько плачет, тоскуя по своей подруге-гусыне. Оказалось, и пернатые могут быть ранимыми.

В своём TikTok фермерша Инна Комарова делится кадрами сельской жизни. Активное участие в съёмках небольших роликов принимают домашние птицы: гусь по кличке Молли и гусыня Долли.