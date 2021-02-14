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Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко

14 февраля 2021 11:07
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Мало кто не смотрел сериал «Не родись красивой». В 2005-2006 годах его регулярно показывали по телевидению и не раз, так что едва ли многим удалось избежать просмотра хотя бы одной серии. Впрочем, зачем избегать? 

В сериале Григорий Антипенко в роли Андрея Жданова ухаживает буквально за всеми девушками, кроме персонажа Юлии Такшиной Виктории Клочковой. Впрочем, это не слишком удивляет, ведь по сюжету Клочкова – лучшая подруга невесты Жданова, Киры Воропаевой. 

А вот в реальной жизни Григорий и Юлия понравились друг другу и шесть лет состояли в отношениях. У пары родились двое мальчиков: Иван (27 июня 2007 года) и Фёдор (3 июля 2009 года) Антипенко. Вот как они выглядят сейчас. 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-1

Фото: instagram.com/uliatakshina 

Иван Антипенко 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-4

Фото: instagram.com/smail1187 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-6

Фото: instagram.com/smail1187 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-8

Фото: instagram.com/smail1187 

Фёдор Антипенко 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-11

Фото: instagram.com/feduyk_0309 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-13

Фото: instagram.com/feduyk_0309 

Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко-15

Фото: instagram.com/feduyk_0309 

Кстати, ранее мы показали, как изменились герои сериала «Не родись красивой». Взглянуть на них можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Такшина # Григорий Антипенко # Иван Антипенко # Фёдор Антипенко # Фотофакт

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