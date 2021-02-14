Виктория Клочкова и Андрей Жданов из «Не родись красивой». Вот как выглядят подросшие дети Такшиной и Антипенко

Мало кто не смотрел сериал «Не родись красивой». В 2005-2006 годах его регулярно показывали по телевидению и не раз, так что едва ли многим удалось избежать просмотра хотя бы одной серии. Впрочем, зачем избегать?

В сериале Григорий Антипенко в роли Андрея Жданова ухаживает буквально за всеми девушками, кроме персонажа Юлии Такшиной Виктории Клочковой. Впрочем, это не слишком удивляет, ведь по сюжету Клочкова – лучшая подруга невесты Жданова, Киры Воропаевой.

А вот в реальной жизни Григорий и Юлия понравились друг другу и шесть лет состояли в отношениях. У пары родились двое мальчиков: Иван (27 июня 2007 года) и Фёдор (3 июля 2009 года) Антипенко. Вот как они выглядят сейчас.