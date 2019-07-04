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Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет

04 июля 2019 12:32
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В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной семьей. У пары три сына и дочка.  

Счастливая история любви началась с трогательной встречи Дэвида и Виктории. Дэвид заметил девушку в клипе Spice Girls, а потом встретился с ней на вечеринке после футбольного матча и не растерялся, познакомился.  

Супруги каждый год отмечают день свадьбы. Дэвид и Виктория часто признаются друг другу в любви, с каждым годом их отношения становятся крепче.  

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Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-1

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-3

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-5

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-7

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-9

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-11

Фото: instagram.com/davidbeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-13

Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-15

Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-17

Фото: instagram.com/victoriabeckham  

Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет-19

Фото: instagram.com/victoriabeckham  
 

# Звезды # калейдоскоп # Дэвид Бекхэм # Фотофакт

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