Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют годовщину свадьбы. Показываем, как не надоесть друг другу за 20 лет

В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм празднуют 20 лет брака. За годы совместной жизни пару начали называть эталоном отношений. Супруги стали счастливой многодетной семьей. У пары три сына и дочка.

Счастливая история любви началась с трогательной встречи Дэвида и Виктории. Дэвид заметил девушку в клипе Spice Girls, а потом встретился с ней на вечеринке после футбольного матча и не растерялся, познакомился.

Супруги каждый год отмечают день свадьбы. Дэвид и Виктория часто признаются друг другу в любви, с каждым годом их отношения становятся крепче.

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