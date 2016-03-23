Виктор Дробыш пообещал, что выступление IVANа на «Евровидении» не будет пошлым

Новости Беларуси. Продюсер 21-летнего певца Александра Иванова (IVAN) пообещал, что номер его подопечного на евровизийной сцене не будет пошлым.

Дробыш отметил, что для номера рассматривались разные идеи: шкуры, наряды индейцев, образ Маугли.

Но, как сообщается на сайте продюсера, команда остановилась на варианте максимального единения человека с природой.

Главная задача – сделать номер естественным, эстетичным и непошлым.

Каким образом цель будет достигнута и что увидит зритель со сцены популярного конкурса, творческая группа держит в секрете.

Виктор Дробыш:

Когда возник вопрос об одежде, мы перебрали несколько образов: от повязок индийцев и шкур до наряда Маугли, а потом решили, что все это необязательно, если говорить о единении человека и природы. Ведь именно природа самый лучший скульптор человеческого тела и души. Наша главная задача сейчас сделать так, чтобы ни на один процент это не выглядело пошлым. Ну а еще нам хотелось сделать что-то такое, чего на этом песенном конкурсе еще не было. Естественно, в первую очередь мы делаем ставку на песню, но все прекрасно понимают, что «Евровидение» дошло уже до такого высокого уровня, что отличная песня и сумасшедшие вокальные данные еще не залог успеха. За эти три минуты, которые подарили нам жители Беларуси, проголосовав за Сашу, мы должны выдать такое количество энергии, и так красиво донести нашу песню до зрителя, чтобы весь мир замер у экранов на эти несколько мгновений.

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