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Беременная кошка поселилась в дупле белки – Гомель

23 марта 2016 07:12
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Новости Беларуси. В Гомельском парке у белок появился конкурент. На высоте нескольких метров от земли в дупле поселилась пушистая кошка.  Гомельчане сначала думали, что она застряла, и пытались ее спасти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Но позже  поняли, что такое жилище для затейницы очень даже комфортно. И, в отличие от местных белок, кошка с удовольствием идёт на руки, любит ласку и с благодарностью принимает угощения.

Мария Моховцова, житель Гомеля:
Вышла после университета прогуляться, а она как раз здесь гуляет. Ей не хватает тепла, потому что идет легко: позвали – идет. Беременная.

Александр Коноржевский, житель Гомеля:
Хорошая, домашняя кошка, но почему-то уже все любят молодых, маленьких, а такую взрослую никто не хочет приютить дома, а так она очень хорошая.   

# Человек и животные # калейдоскоп

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