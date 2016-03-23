Беременная кошка поселилась в дупле белки – Гомель

Новости Беларуси. В Гомельском парке у белок появился конкурент. На высоте нескольких метров от земли в дупле поселилась пушистая кошка. Гомельчане сначала думали, что она застряла, и пытались ее спасти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но позже поняли, что такое жилище для затейницы очень даже комфортно. И, в отличие от местных белок, кошка с удовольствием идёт на руки, любит ласку и с благодарностью принимает угощения.

Мария Моховцова, житель Гомеля:

Вышла после университета прогуляться, а она как раз здесь гуляет. Ей не хватает тепла, потому что идет легко: позвали – идет. Беременная.

Александр Коноржевский, житель Гомеля:

Хорошая, домашняя кошка, но почему-то уже все любят молодых, маленьких, а такую взрослую никто не хочет приютить дома, а так она очень хорошая.