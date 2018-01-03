Сергей Лазарев впервые показал лицо трехлетнего сына

Это первое публичное появление мальчика перед аудиторией. Исполнитель скрывал лицо сына на фотографиях, которые публиковал в соцсетях.

В подписи к публикации Лазарев подвел итоги года и поблагодарил всех тех, кто сделал 2017 год особенным. Певец сказал спасибо своей семье и сыну.

Сергей Лазарев:

Настало время мне его вам показать. Он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю!