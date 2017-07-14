В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс: инцидент попал на видео

‍Новости США. Себяшка стоимостью 200 тысяч долларов. Посетительница галереи в Лос-Анджелесе разгромила выставку, когда пыталась сделать фото на память на фоне экспонатов. Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения. На видео можно рассмотреть, как девушка приседает на корточки – оступается и толкает инсталляцию. По цепочке один за другим падают десять постаментов, выстроенных в ряд.



Короны, представленные на выставке. Источник фото: instagram.com/the14thfactory/



Как рассказали сотрудники музея, три экспоната не подлежат восстановлению. О том, что грозит девушке, не сообщается. Некоторые пользователи социальных сетей, комментируя инцидент, отметили, что ее вина минимальна: организаторы выставки должны были предусмотреть подобные случаи.



Нередко погоня за эффектным фото оборачивается трагедией. В мае 2017-го года мужчина, делая селфи, упал с пешеходного моста в Минске (здесь подробнее).