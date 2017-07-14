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В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс: инцидент попал на видео

14 июля 2017 17:27
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‍Новости США. Себяшка стоимостью 200 тысяч долларов. Посетительница галереи в Лос-Анджелесе разгромила выставку, когда пыталась сделать фото на память на фоне экспонатов.

Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения. На видео можно рассмотреть, как девушка приседает на корточки – оступается и толкает инсталляцию. По цепочке один за другим падают десять постаментов, выстроенных в ряд.

В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс: инцидент попал на видео-1


Короны, представленные на выставке. Источник фото: instagram.com/the14thfactory/ 

Как рассказали сотрудники музея, три экспоната не подлежат восстановлению. О том, что грозит девушке, не сообщается. Некоторые пользователи социальных сетей, комментируя инцидент, отметили, что ее вина минимальна: организаторы выставки должны были предусмотреть подобные случаи.

Нередко погоня за эффектным фото оборачивается трагедией. В мае 2017-го года мужчина, делая селфи, упал с пешеходного моста в Минске (здесь подробнее).

# Фотофакт # Курьезы

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