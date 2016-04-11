«Справлюсь ли я?»: женщина в возрасте 55 лет родила тройню

Новости Великобритании. 55-летняя Шэрон Катс и её возлюбленный Стюарт Рэйнолдс из Бостон Линкс отпраздновали рождение тройняшек: сыновей Мэйсона, Райана и дочери Лили. У Шэрон уже есть четверо детей от «бывшего» мужа: они официально состоят в браке, но давно не живут вместе.

Со Стюартом женщина познакомилась на сайте знакомств. Он на 15 лет младше. Спустя четыре года после встречи Катс и Рэйнолдс решили создать свою семью. К сожалению, у Шэрон наступил период менопаузы. Единственным вариантом было искусственное оплодотворение. Но в государственных учреждениях Соединенного Королевства максимальный возраст, при котором разрешается применение репродуктивных технологий, составляет 42 года. Поэтому пара обратилась в частную клинику в Лондоне. В декабре Шэрон и Стюарт выплатили $21 тысячу, $14 тысяч из которых составляли авансы зарплат. Сначала будущих родителей ждало разочарование: целых 9 оплодотворенных яйцеклеток не прижились в утробе Шэрон. Процедуру повторяли 2 раза, но это не принесло результатов. На 3-й раз пара решила попытать удачу на Кипре.

Шэрон Катс:

Кипр подходил, потому что там проводят искусственное оплодотворение и для 60-летних женщин. Для этого пришлось взять еще один кредит на сумму более $7 тысяч. В июле 2015 мы выбрали анонимного донора, мне очень понравилось её описание. Шэрон «подсадили» 4 эмбриона... 3 прижились! Стюарт Рэйнолдс:

После того как я услышал о четырех эмбрионах, сразу подумал «а не многовато ли?». Но нам рассказали, что это увеличит шансы на зачатие, и мы согласились. Шэрон Катс:

Я знала о вероятности рождения сразу нескольких детей. Спустя три недели после процедуры я сделала тест и увидела положительный результат! Не терпелось скорее рассказать Стюарту. Он был вне себя от радости! А после того, как УЗИ показало три сердцебиения, я просто расплакалась от счастья. Стюарт же был немного шокирован. Первая мысль была «справлюсь ли я?»

И Шэрон принялась готовиться ко встрече долгожданных малышей, рассказывает издание The Sun. Она вводила инъекции ботокса и наращивала волосы: к родам хотела предстать во всей красе. Шэрон Катс:

Я работаю медсестрой, меня обучали правильно ставить уколы. Впервые я вколола ботокс на сроке 11 недель. Доза была совсем небольшой, ведь во время беременности такими вещами заниматься не стоит. Я также тайком нарастила волосы. Для меня было очень важно выглядеть хорошо, когда малыши появятся на свет.

Беременность проходила не так уж легко. Шэрон провела в больнице 11 недель. Необходимо было удостовериться, что ничего не представляет угрозы для родов. В какой-то момент доктора рекомендовали избавиться от одного из детей, потому что беременность в таком возрасте опасна. Но Шэрон отказалась. Шэрон Катс:

Доктора говорили, что риск для меня и малышей очень велик. Но если бы мы избавились от одного ребенка, это поставило бы под угрозу жизни остальных двух. Я бы не стала добиваться беременности, если бы мое здоровье не было крепким. За это время я даже не набрала вес, у меня нет растяжек на животе.

На 23 неделе у Шэрон началось кровотечение. Женщину доставили в больницу в Шефилде, но на осмотре не было выявлено никаких осложнений. Малыши появились на свет с весом 1,8 – 2,2 кг. Стюарт Рэйнольдс:

Это был самый пугающий и невероятный момент в моей жизни. С самого начала я был очень взволнован и отрицал этот факт. А теперь, когда малыши здесь, все изменилось. Я бы не променял это ни на что другое.

21 марта детей забрали домой. За один день родители 21 раз меняют подгузники и делают 24 подхода по кормлению! Пара не переживает о материальных затратах, которые неизбежно следуют после рождения троих детей. Шэрон Катс:

У нас обоих высокооплачиваемые работы, мы выкладываемся в полную силу. Планируем расплатиться с долгами в ближайшие годы.

Шэрон Катс:

Мне необходимо держать себя в форме и оставаться в своем лучшем виде. И я знаю, как следить за собой, я 11 лет провела на морском флоте. У меня прекрасная генетика: мама здорова в свои 75, а прабабушка прожила до 100 лет! Долголетие у меня в крови. Единственное, думаю, что Стюарт проживет меньше из-за курения. Но если я уйду на тот свет раньше него, буду спокойна. Мои дети в надежных руках! Женщина поделилась своими планами по части красоты. Шэрон Катс:

Я продолжу ходить на маникюр и колоть ботокс. Хочу выглядеть как Барбара Картланд в свои 80. Не собираюсь превращаться в старушку! Я молода душой, вряд ли буду ощущать себя старше 55-ти.

Несмотря на долгие ночные смены в больнице, мне удается выделить время на спортивный зал. Я не привыкла валяться перед телевизором.

Реакция семьи Шэрон была неоднозначной. Шэрон Катс:

Один из моих сыновей сказал, что я уже стара для такого, что я растолстею. Моя мама (ей 74 года) заявила, что я слишком древняя, чтобы рожать. А дочери были в полном восторге, когда увидели новорожденных малышей. Внучка Элизабет хоть и понимала, что я беременна, но не осознавала, что я вынашиваю ее тетю и дядю! Ну и пусть мои дети младше моих внуков. Они составят им компанию в играх!