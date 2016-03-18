Видеофакт: в китайском зоопарке обезьяна завладела мобильным телефоном

Новости Китая. В Китайском зоопарке курьёзный случай заставил улыбаться миллионы. Это видео попало в сеть и продолжает набирать популярность.

Женщина обронила мобильный телефон в вольер с обезьянами. Одна из них, не долго думая, завладела устройством. Обезьяна сначала увлечённо рассматривала своё отражение на выключенном экране телефона. Налюбовавшись собой, новая владелица начала всесторонне изучать устройство. В результате обезьяна сняла заднюю панель гаджета, окончательно сделав его непригодным для использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.