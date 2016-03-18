Прямой эфир

Видеофакт: в китайском зоопарке обезьяна завладела мобильным телефоном

18 марта 2016 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китайском зоопарке курьёзный случай заставил улыбаться миллионы. Это видео попало в сеть и продолжает набирать популярность.

Женщина обронила мобильный телефон в вольер с обезьянами. Одна из них, не долго думая, завладела устройством. Обезьяна сначала  увлечённо рассматривала своё отражение на выключенном экране телефона. Налюбовавшись собой, новая владелица начала всесторонне изучать устройство. В результате обезьяна сняла заднюю панель гаджета, окончательно сделав его непригодным для использования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
«Сурки» и Наполеоны. 18 марта отмечается Всемирный день сна
18 марта 2016 07:53

«Сурки» и Наполеоны. 18 марта отмечается Всемирный день сна

Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей
17 марта 2016 14:13

Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова
17 марта 2016 14:04

«Все было гениально»: поклонники в восторге от нового шоу Филиппа Киркорова