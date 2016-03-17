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Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей

17 марта 2016 14:13
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Новости Швейцарии. Публикуя это фото на своей странице в Instagram, швейцарский фотограф Тициана Вергари и подумать ни могла, что оно вызовет столько споров.

На фотографии запечатлены несколько девочек в одинаковых нарядах. Однако сосчитать точное количество моделей на фото многим оказалось не под силу.

Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей-1

Одни говорят, что девочек четверо, другие видят пятерых. Кто-то уверен, что девушек всего две.

Тициана Вергари спор о количестве девочек разрешать не торопится. Ведь только ей доподлинно известно, сколько девушек запечатлено на снимке.

Напомним, в феврале 2015-го фотография платья в буквальном смысле взорвала Интернет.

Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей-4

Тысячи людей по всему миру спорили, какого цвета платье на фото, выложенном в соцсеть. И понеслась. Снимок вместе с хэштегом #TheDress возглавил топ трендов американского «Твиттера». О цвете платья спорят звезды первой величины. Джимми Фэллон, Джулианна Мур, Ким Кардашьян видят платье бело-золотым, а Тэйлор Свифт, Джеймс Франко, Канье Уэст – черно-синим. 

Какого цвета было то самое платье – читайте здесь

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Тициана Вергари

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