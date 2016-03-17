Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей

Новости Швейцарии. Публикуя это фото на своей странице в Instagram, швейцарский фотограф Тициана Вергари и подумать ни могла, что оно вызовет столько споров.

На фотографии запечатлены несколько девочек в одинаковых нарядах. Однако сосчитать точное количество моделей на фото многим оказалось не под силу.