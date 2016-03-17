Фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей
Новости Швейцарии. Публикуя это фото на своей странице в Instagram, швейцарский фотограф Тициана Вергари и подумать ни могла, что оно вызовет столько споров.
На фотографии запечатлены несколько девочек в одинаковых нарядах. Однако сосчитать точное количество моделей на фото многим оказалось не под силу.
Одни говорят, что девочек четверо, другие видят пятерых. Кто-то уверен, что девушек всего две.
Тициана Вергари спор о количестве девочек разрешать не торопится. Ведь только ей доподлинно известно, сколько девушек запечатлено на снимке.
Напомним, в феврале 2015-го фотография платья в буквальном смысле взорвала Интернет.
Тысячи людей по всему миру спорили, какого цвета платье на фото, выложенном в соцсеть. И понеслась. Снимок вместе с хэштегом #TheDress возглавил топ трендов американского «Твиттера». О цвете платья спорят звезды первой величины. Джимми Фэллон, Джулианна Мур, Ким Кардашьян видят платье бело-золотым, а Тэйлор Свифт, Джеймс Франко, Канье Уэст – черно-синим.
Какого цвета было то самое платье – читайте здесь.