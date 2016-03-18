«Сурки» и Наполеоны. 18 марта отмечается Всемирный день сна

«Хороший сон – достижимая мечта». Под таким слоганом проводится Всемирный день сна в 2016 году. Всемирный день сна (World Sleep Day) каждый год организуется Международной ассоциацией медицины и призван обратить внимание общества на проблему нарушения сна, который существенным образом влияет на здоровье человека. По статистике, 95% белорусов страдают нарушением сна. Об этом и не только руководитель лаборатории сна Наталья Чечик рассказала в интервью телеканалу СТВ. Например, что ужасы во сне - от остановки дыхания, бессонница ведет к ожирению Сон – источник молодости, красоты и здоровья.

Во время сна отдыхают все органы, нервная система, идет обработка информации. Благодаря сну, мы меньше страдаем от стресса и депрессии, легче запоминаем информацию. Сон улучшает память, внимание и концентрацию. В День сна активно пропагандируется здоровый полноценный сон. Статистика утверждает, что обычно человеку требуется спать порядка 7-8 часов, чтобы он себя нормально чувствовал утром. Но это лишь усредненное значение: кому-то достаточно 4 часа, а кто-то не выспится и за 10. Почему для нас так важен здоровый, крепкий сон? Продолжительность сна – это индивидуальная цифра. Так, в дебрях Амазонки живет племя пираха (примерно 400 человек). У них особенная философия сна: они позволяют себе подремать минут по 20-30 всего в день. И взрослые, и дети. Племя пираха считает, что сон похож на маленькую смерть Традиционно людей часто делят на «сурков» и «Наполеонов» по количеству времени сна. Сам Наполеон спал именно 4 часа в сутки. И говорил, что «Гении спят четыре часа, простые смертные – шесть, глупцы — восемь». Гай Юлий Цезарь, Бенджамин Франклин, Уинстон Черчилль также спали не более 5 часов. Изобретатель Леонардо да Винчи вообще придумал собственную систему сна – «многофазный сон». Гений спал по 15-20 минут каждые 4 часа (всего около 2 часов в день). «Железная леди» Маргарет Тэтчер предпочитала сну хорошую прическу.

Она говорила: «Я живу, чтобы работать. Я часто сплю только полтора часа, предпочитая жертвовать временем сна, чтобы иметь приличную прическу». С одной стороны – гениальность, с другой – вред для организма. Недосыпание не так уж и полезно для здоровья. Недостаток сна ведет к депрессиям, плохому настроению, повышает риск заболеваний, например, рака и болезней эндокринной системы. Поэтому далеко не все великие люди уделяли сну мало времени. Так, гениальный Альберт Эйнштейн был настоящим «сурком». Он не ограничивал себя рамками, поэтому спал, пока не разбудят. Эйнштейн спал более 10 часов ежедневно. А иногда и 12.

Некоторые считают, что Оноре де Бальзак спал мало. Но он просто не спал ночью. Он ложился спать в 5 или 6 часов вечера и отдыхал до часу ночи. А ночью писатель предпочитал творить свои произведения. Еще один «сурок» - супермодель Синди Кроуфорд считает сон – важнейшей составляющей своей красоты: «Я много сплю, много пью воды, избегаю алкоголя и сигарет, правильно питаюсь и занимаюсь фитнесом».