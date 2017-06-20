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Дикий олененок повадился купаться в бассейне у жительницы в Нью-Джерси

20 июня 2017 07:45
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Новости Америки. Необычный питомец повадился купаться в бассейне у жительницы американского штата Нью-Джерси. Увидев дикого олененка впервые, хозяйка бросилась звонить в центр охраны животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дикий олененок повадился купаться в бассейне у жительницы в Нью-Джерси-1

Специалисты приехали, отвезли его в лес, но пятнистый пловец вернулся уже на следующий день. Видимо, уловил, где в такую жару лучшее спасение.

Дикий олененок повадился купаться в бассейне у жительницы в Нью-Джерси-4

# Дикие животные # Фотофакт

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