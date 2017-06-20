Дикий олененок повадился купаться в бассейне у жительницы в Нью-Джерси

Новости Америки. Необычный питомец повадился купаться в бассейне у жительницы американского штата Нью-Джерси. Увидев дикого олененка впервые, хозяйка бросилась звонить в центр охраны животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приехали, отвезли его в лес, но пятнистый пловец вернулся уже на следующий день. Видимо, уловил, где в такую жару лучшее спасение.