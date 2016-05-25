Видеофакт: два десятка автомобилей ушли под землю в центре Флоренции

Новости Италии. На набережной реки Арно во Флоренции под землю провалились 20 автомобилей. Размер ямы составил 200 метров в длину и семь в ширину.

Дарио Нарделла, мэр Флоренции: Образовалась яма длиной 200 метров и шириной семь. Никто, к счастью, не пострадал, но ущерб колоссальный.

Причиной происшествия, согласно основной версии специалистов, стала эрозия почвы, вызванная течением реки. Однако некоторые местные издания сообщают, что речь может идти и о прорыве крупной трубы городской системы водоснабжения.







Несколько лет назад провал грунта стал причиной трагедии во Флориде. Мужчина оказался под землей вместе с кроватью. Здесь подробности.