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Видеофакт: два десятка автомобилей ушли под землю в центре Флоренции

25 мая 2016 14:04
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Новости Италии. На набережной реки Арно во Флоренции под землю провалились 20 автомобилей. Размер ямы составил 200 метров в длину и семь в ширину.

Инцидент произошел утром недалеко от моста Понте Веккьо. 

Жители города и туристы делятся увиденным в социальных сетях.

Видеофакт: два десятка автомобилей ушли под землю в центре Флоренции-1



Дарио Нарделла, мэр Флоренции:
Образовалась яма длиной 200 метров и шириной семь. Никто, к счастью, не пострадал, но ущерб колоссальный.

Видеофакт: два десятка автомобилей ушли под землю в центре Флоренции-3

Причиной происшествия, согласно основной версии специалистов, стала эрозия почвы, вызванная течением реки. Однако некоторые местные издания сообщают, что речь может идти и о прорыве крупной трубы городской системы водоснабжения.



Несколько лет назад провал грунта стал причиной трагедии во Флориде. Мужчина оказался под землей вместе с кроватью. Здесь подробности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # калейдоскоп # Дарио Нарделла

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