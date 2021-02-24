В Фаниполе мужчина провалился под землю, его засыпало грунтом

Новости Беларуси. В Фаниполе во время работ человека засыпало землей. Его спасли очевидцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

50-летний мужчина прокладывал канализационную трубу. Во время работ земля обрушилась. А на глубине около 3 метров он частично был засыпан землей. Еще до прибытия спасателей мужчине помогли очевидцы, они вытащили его из-под земли. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего на поверхность с помощью медицинских носилок и передали бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован.