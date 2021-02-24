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В Фаниполе мужчина провалился под землю, его засыпало грунтом

24 февраля 2021 20:28
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Новости Беларуси. В Фаниполе во время работ человека засыпало землей. Его спасли очевидцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Фаниполе мужчина провалился под землю, его засыпало грунтом-1

50-летний мужчина прокладывал канализационную трубу. Во время работ земля обрушилась. А на глубине около 3 метров он частично был засыпан землей. Еще до прибытия спасателей мужчине помогли очевидцы, они вытащили его из-под земли. Сотрудники МЧС подняли пострадавшего на поверхность с помощью медицинских носилок и передали бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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