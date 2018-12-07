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Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз

07 декабря 2018 12:17
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Новости Беларуси. 4-летняя Милана из города Бреста в свои юные годы может похвастаться 127 тысячами подписчиков на YouTube. В настоящее время видео на её канале посмотрели более 26,5 миллиона раз.  

Зарегистрировалась семья на видеохостиноговом сайте в начале 2017 года. В описании рассказывается, что главную героиню зовут Миланой, а её канал предназначен для детей.  

Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз-1

Фото: instagram.com/milana_krus_  

Первый ролик не длится и 20 секунд, на нём девочка просто съезжает с горки. Следующее видео достигает почти 12 минут, в нём Милана распаковывает новогодние подарки.  

Можно заметить, что ранние ролики не пользуются популярностью. У первого – 198 просмотров, у второго – 250, у третьего – 223. Потребовалось больше месяца с момента запуска канала, чтобы одно из видео посмотрели более тысячи раз. Первым «миллионником» стал ролик про пошедшую в садик Милану, опубликован он был 16 августа.  

Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Milana Tv  

Потом, по всей видимости, семья делала перерыв в съёмках. Вернулись они спустя год, и новое видео набрало более двух миллионов просмотров. Теперь ролики снимаются регулярно.  

Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Milana Tv  

Последнее опубликованное на данный момент видео рассказывает историю о владельце, поваре, обслуживающем персонале кафе (Милана) и капризном посетителе (папа). Девочка предлагает пиццу, суп, тосты, а мужчина хмурится и повторяет: «Невкусно!». Всё заканчивается тем, что Милана разозлилась, уставила стол яствами, посетитель объелся, иронично произнёс «спасибо» и ушёл. За день ролик посмотрели больше ста тысяч раз.  

Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Milana Tv  

Отметим, что юные блогеры нынче пользуются не меньшей популярностью, чем их взрослые коллеги. Например, среди белорусов известны «Семейка Z» и мальчики-младшеклассники с проектом «MINSK: ТЭЛЕПАРТАЦЫЯ». 

Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером мира стал 7-летний мальчик (подробнее здесь).  

# Дети # калейдоскоп # Милана

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