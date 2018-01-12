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Машины разметало по дороге, как игрушечные: в Астане устраняют последствия снежного бурана

12 января 2018 06:54
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Новости Казахстана. В Астане устраняют последствия снежного бурана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он завершился лишь к утру 12 января.

Машины разметало по дороге, как игрушечные: в Астане устраняют последствия снежного бурана-1

Однако в городе продолжает действовать режим ЧС. Специалисты эвакуировали с дорог автомобилистов, чьи машины, как игрушечные, разметало по трассе. Шквалистый ветер с порывами до 27 м/с валил деревья, срывал с домов крыши и сбивал с ног пешеходов. Люди хватались за деревья и остановки, чтобы удержаться на месте. В нескольких районах из-за непогоды возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Накануне для школьников и студентов были отменены занятия. Был закрыт аэропорт. Власти рекомендовали приостановить деятельность всех объектов инфраструктуры, за исключением экстренных служб.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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