Вещи вон, да здравствует минимализм! Можно ли стать счастливее с меньшим количеством вещей

У редактора издательского дома Фумио Сасаки из вещей лишь матрас и пара рубашек и брюк. Приняв решение отказаться от имущества, он стал чувствовать себя счастливее. Изданию The Guardian он объясняет свою жизненную философию. Представляем вам перевод мессенджа Сасаки.



Фумио Сасаки:

Позвольте мне сказать несколько слов о себе. Мне 35 лет. Я не женат и никогда не был. Работаю редактором в издательстве. Недавно переехал из района Нака-Мэгуро, где я прожил десять лет, в район Фудомаи (в другой части Токио). Жилье здесь дешевле, однако переезд значительно сказался на моих финансах.

Некоторые из вас, возможно, сочтут меня неудачником, так как я не женат и небогат. Раньше мне было очень нелегко с этим согласиться. Меня переполняло неоправданное чувство гордости. Но признаться, больше мне нет дела до подобных глупостей. Причина очень проста: я безмерно счастлив тому, что у меня есть.

Почему? Потому что я избавился от материальных благ.

Минимализм – это стиль жизни, при котором ты уменьшаешь свое имущество настолько, насколько возможно. Обходясь только предметами первой необходимости, я не только осознал явные преимущества жизни, такие как удовольствие от чистой комнаты или просто легкость в уборке, но и существенно изменил свое мировоззрение. У меня появилась возможность задуматься над тем, что для меня действительно значит счастье.

Мы полагаем, что

чем больше мы будем иметь, тем счастливее будем.

Мы никогда не знаем, что может случиться завтра, поэтому мы собираем и храним все, что только можно. Это означает, что нам нужно много денег, поэтому мы постепенно начинаем судить о людях по количеству денег, которые они имеют. Вы убеждаете себя в том, что вам нужно много денег, поэтому вы не упустите возможность стать успешным. А для того чтобы вам зарабатывать деньги, вам нужен кто-то еще, кто вам сможет эти деньги дать. Так и есть.



Поэтому я распрощался с множеством вещей, которые у меня были долгие годы. И все же сейчас каждый день своей жизни я чувствую себя счастливее. Сейчас я больше доволен своей жизнью, чем раньше.

Я не всегда был минималистом. Я имел обыкновение много покупать, полагая, что все эти покупки повысят мою самооценку и обеспечат мне более счастливую жизнь. Мне

нравилось собирать всякий хлам, и я не мог ничего выбросить.

Я был самым настоящим плюшкиным, собирая всякие безделушки, которые, как я полагал, делали меня интересным человеком.

В то же время я всегда сравнивал себя с другими людьми, у которых было чего-то больше и лучшего качества, что зачастую делало меня несчастным. Я был не в состоянии сконцентрироваться ни на чем и всегда терял время. Забыться мне помогал алкоголь, и с женщинами я обращался не красиво. Я не пытался что-либо изменить: я считал, что все это было моей судьбой, и что мое несчастье заслужено.

В моей квартире был ужасный беспорядок. Если ко мне на выходной приезжала моя подруга, я мог убрать, чтобы квартира приобрела приличный вид. Обычно в моей квартире повсюду были нагружены кипы книг, так как на книжных полках не хватало места. Большинство из них я пролистал раз или два с мыслью, что я прочту их, когда у меня появится время.

Мой шкаф был переполнен вещами, которые некогда были моей любимой одеждой, и которые я одевал лишь пару раз. В комнате было полно того, что некогда было моим хобби, а впоследствии надоело. Гитара и лупа, покрытые слоем пыли. Пособия по разговорному английскому, которым я планировал заниматься, когда у меня будет свободное время. Даже удивительная старинная фотокамера, которой я никогда не снимал.

Тем временем

я продолжал сравнивать себя с другими.

Друг по колледжу жил в новом районе Токио в шикарном доме с роскошным входом и стильной скандинавской мебелью. Когда он любезно приглашал меня войти, я начинал в уме подсчитывать, сколько же это все стоит. Он работал в большой кампании, получал хорошую зарплату, был женат на великолепной девушке, и у них был прелестный малыш, разодетый по последней детской моде. Вроде бы в колледже мы были похожи. Я думал, что же произошло. Как нас так отдалило по жизни?

Или когда я видел проезжавшего мимо с целью похвастаться своей новой машиной владельца белоснежного «Феррари» с откидным верхом, стоившего, вероятно, в два раза больше, чем моя квартира, я, как зачарованный, молча провожал авто взглядом, поставив ногу на педаль своего подержанного велосипеда.

В надежде мгновенно разбогатеть я покупал лотерейные билеты.

Я расстался со своей девушкой, сказав ей, что, из-за моего печального финансового положения у нас нет будущего. Тем временем я старательно скрывал свой комплекс неполноценности и вел себя так, как будто в моей жизни все было замечательно. Но я был несчастен сам и делал несчастными других людей.

Может показаться, что я преувеличиваю, когда говорю, что становлюсь другим человеком. Однажды мне сказали, что все, что я сделал, – это лишь выбросил вещи. И это действительно так. Однако с меньшим количеством вещей я чувствую себя счастливее с каждым днем. Постепенно ко мне приходит понимание счастья.

Если вы в чем-то похожи на меня:

несчастны, постоянно сравниваете себя с другими, или считаете, что паршиво живете, – вам, по-моему, следует попробовать попрощаться с некоторыми своими вещами.

Да, конечно, есть люди, которые никогда не были привязаны к материальным благам, или те редкие гении, которые преуспевают, живя в хаосе своих вещей. Но мне хочется думать о том, как обычные люди, подобные вам и мне, могут получать истинное наслаждение от жизни. Все хотят быть счастливыми. Но попытка купить счастье делает нас счастливыми лишь ненадолго.

Исходя из личного опыта, я полагаю, что попрощаться с вещами – больше, чем попрактиковаться в уборке. Я считаю, что это практика постижения настоящего счастья.

Возможно, это звучит претенциозно, но я всерьез считаю, что это так (конец цитаты).



Перевод с The Guardian: Харзеева Мария

Еще пару лет тому назад Сасаки был страстным коллекционером книг и компакт-дисков. Все их он раздал и распродал в течение месяца. Японский минимализм: странный симптом или ответ обществу потребления? Больше информации о Фумио Сасаки найдете здесь.