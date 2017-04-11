«Я вырос, читая Vogue»: факты о первом мужчине-редакторе британского Vogue Эдварде Эннинфуле

Новости Великобритании. В начале недели у британского модного журнала Vogue сменился главный редактор. Впервые за вековую историю издания его руководителем будет мужчина – Эдвард Эннинфул. На данном посту он сменил Александру Шульман, которая была главой модного журнала четверть века. Мы собрали факты о первом мужчине-редакторе в истории известного британского глянца и его предстоящей работе. Мечты становятся реальностью. 45-летний Эдвард Эннинфул сразу заявил, что назначение редактором британского Vogue является «настоящей мечтой».

Фото: REX

Эдвард Эннинфул:

Я вырос, читая британский Vogue. Я так горжусь тем, что принимаю на себя эту роль. Я понимаю, что я иду по стопам весьма уважаемого редактора в лице Александры Шульман, которая решила уйти с вершины своей игры с наследием 25-летнего успеха.

Александра Шульман. Фото: LINDA BROWNLEE

Родители – эмигранты из Ганы. Новый редактор вступит в должность с 1 августа нынешнего года. Однако Эннинфул был «очень рад рассказать моему отцу о своем назначении. Моя семья иммигрировала в Англию из Ганы. Родители увезли с собой шестеро детей». Именно мать привила любовь Эдварда к моде – ведь она работала швеей. В 16 лет мальчик начал модельную карьеру, а потом стал модным директором.

Эннинфул в 90-е. Фото: edward_enninful

Первый во многом. В 18 лет Эннинфул стал фешн-директором журнала о моде и молодежной культуре i-D. Он стал самым молодым на этой должности. Также в 2008 году впервые на страницах итальянского Vogue Эннинфул разместил фотографии только темнокожих моделей. Кстати, этот номер стал самым продаваемым выпуском в Италии. Однако сам Эдвард заявлял, что он не обращает внимание на цвет кожи модели, его задачей было – показать женскую красоту. В последнее время новый главред Vogue занимал должность директора моды и стиля в модном журнале W Magazinе.

Фото: edward_enninful

Вдохновение в красоте. Своей главной музой Эннинфул называет культовую модель Наоми Кэмпбелл. В своем Instagram известная на весь мир модель написала: «Я никогда не думала, что увижу этот день!!! Поздравляю, Эдвард, ты этого заслуживаешь!!! Я искренне рада за тебя и слова не могут описать, что я сейчас чувствую. Я рада еще за то, что ты сделаешь, объединив людей, находясь во главе @britishvogue. Бог – самый великий! Я тебя люблю! История была сделана сегодня!»

Фото: iamnaomicampbell

Вторая муза нового редактора – модель Кейт Мосс, которая тоже поздравила друга с новым назначением. «Мы любим тебя!!! Не терпится увидеть @britishvogue под твоим правлением».

Фото: katemossagency

Певица Рианна, которая не так давно работала с Эннинфулом отметила, что «уважает @britishvogue за это назначение! Пора! #Главный редактор». К поздравлениям также присоединилась модель Иман – муза Ив-Сен Лорана, которая назвала нового редактора «отличившимся чемпионом».

Рианна, Наоми Кэмпбелл и Иман. Фото: edward_enninful

Эдвард Эннинфул:

Британский Vogue – отличный журнал с наследием творчества и инноваций. Я с нетерпением жду продолжения выпуска замечательного красивого журнала для своих читателей.

Фото: edward_enninful

Журнал формирует культурный дух. Исполнительный директор издательского дома Condé Nast International, которому и принадлежит Vogue, назвал нового редактора «влиятельной фигурой в сообществах моды, Голливуда и музыки, который благодаря своему таланту и опыту готов взять на себя ответственность за британский Vogue и формировать культурный дух времени». А Александра Шульман – предшественница Эннинфула на данной должности – отметила, что с нетерпением ожидает его прихода в редакцию и надеется, что он полюбит Vogue так же, как и она.

Апрельские снимки для W Magazine. Фото: edward_enninful

Александра Шульман, главный редактор британского Vogue (1992-2017):

Каждый редактор Vogue приходит со своим собственным талантом и опытом, и Эдвард очень известен, уважаем и любим в индустрии моды. Я с нетерпением жду возможности как можно скорее выяснить его планы и работать с ним в течение следующих нескольких месяцев перехода, чтобы британский Vogue оставался ведущим журналом на этом рынке.

С Синди Кроуфорд. Фото: edward_enninful

В модной индустрии России это кадровое назначение не осталось незамеченным. Например, Ксения Соловьева, главный редактор журнала Tatler, назвала смену редактора «сломом эпох».

Фото: ksenia_tatler

А всемирно известная модель Наталья Водянова, поздравила Эннинфула на своей странице в социальных сетях. «Поздравляю моего любимого Эдварда с тем, что он ведет следующую главу @britishvogue» и сопроводила запись хэштегами «счастье» и «семья».

Фото: natasupernova

Недавно впервые ставшая матерью модель Ирина Шейк отметила, что Эннинфул «гениальный человек».