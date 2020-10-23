Вешать дома стикеры со словами и слушать аудиокниги. Как ещё можно выучить иностранный язык самостоятельно

Ох, уж этот иностранный язык, кто из нас не пытался его осилить?! Но большинство и простой разговор не могут поддержать, а хочется.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

С чего стоит начать, если совершенно нет времени идти на какие-то курсы? Лидия Королева преподает английский. Любовь к иностранному языку появилась еще в раннем детстве. Теперь в лексиконе девушки десятки тысяч фраз, а все благодаря любимому педагогу и работе над собой.

Лидия Королева, преподаватель английского языка:

Необходимо слушать иностранную музыку, поскольку там есть и произношение носителей, и разговорная речь, также есть различные аудиокниги, которые можно слушать не только дома, но и пока вы едете на работу, на учебу и даже за рулем.

Второй шаг: во всех гаджетах язык интерфейса меняем на английский. Вроде бы мелочь, но работает. Теперь даже голосовой помощник будет откликаться только на англофразы. Чем не повод начать говорить.

Делать ошибки можно, произносить слова неидеально – тоже нестрашно. Мы же учимся. Лидия Королева:

Можно дома на стикере вешать слово, его перевод и произношение, транскрипцию, если плохо запоминается. Те, у кого зрительная память, вы видите это слово в любом месте: на кухне, на холодильнике, в комнате на стенке, на зеркале, вы будете просто вспоминать слово, видеть его и запоминать.

Третий шаг – фильмы и сериалы на английском, лучше без субтитров. Уже не просто слушаем фоном, а пытаемся уловить смысл, запомнить и повторить простые фразы.

Еще важно работать над произношением – это следующий шаг. В интернете полным-полно приложений для тренировки.

И наконец, самый главный этап – общение, проще всего онлайн. Где искать собеседника? Есть форумы и группы в соцсетях. У Валерии Яскевич и без них знакомых иностранцев хватает. Друзья из Италии на связи ежедневно, а потому забыть язык классической музыки невозможно.

Валерия Яскевич:

Ты понимаешь, что если ты не выучишь язык, то тебе в этой стране просто будет тяжело. И ты начинаешь прислушиваться, вникать и год за годом, находясь в стране с носителями языка, общаясь, ты привыкаешь даже к их диалекту и многие удивляются, когда их понимают не только по-итальянски, а и еще какие-то свои словечки местные.