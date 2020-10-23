«Очень полезное лекарственное растение». Почему стоит посадить лапчатку и какие сорта популярны

Лапчатку в дикой природе можно встретить на Кавказе и Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В основном растение использовалось здесь как лечебное, местные жители готовили специальный напиток, а потому вполне объяснимо и его не менее популярное название – курильский чай. Ученые установили высокую антимикробную активность растения на возбудителей кишечных инфекций, отвары и настои применяют и для наружного применения при обработке ран. К слову, свежие листья лапчатки кустарниковой содержат в несколько раз больше аскорбиновой кислоты, нежели лимоны.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Мы рекомендуем ее в Беларуси, если у кого есть, заваривайте как чай. Он не имеет аромата чая, цвет такой коньячный, чайный. Очень полезное лекарственное растение тем, что содержит много полифенолов – это вещества, которые связывают всякие вредные вещества в нашем организме и выводят их.

Однако использовать лапчатку в лекарственных целях лучше всего по рекомендации врачей, чтобы не было проблем. А вот если цель приобретения кустарника – декоративное использование в саду – хлопот не будет точно.

Кустарник, который может достигать в зависимости от сорта от 50 до 150 см, относится к малоуходным растениям. Он отлично чувствует себя в нашем климате, не требуя никакого укрытия на зиму, и практически не подвергается болезням и вредителям.

Из обязательных пунктов по уходу за лапчаткой – обрезка старых и слабых ветвей по весне, комплексные подкормки для пышного цветения и полив по необходимости в жаркую погоду. При этом цветением курильский чай порадует как ни одно другое растение.

Игорь Гаранович:

Наиболее, пожалуй, длительно цветущее растение в наших условиях до ноября. Цветки желтые, но это семейство розоцветное, маленькие розочки, но есть и розовые, и белые, есть по размеру кустов разнообразные.

Помимо продолжительности цветения, к плюсам растения можно отнести и возможность стричь кустарник, формируя нужную крону. Курильский чай впишется практически во все композиции в саду. Важно подобрать только высоту и нужный цвет. А потому, приобретая растение, изучите сорта и гибриды лапчатки.

«Abbotswood». Низкий кустарник высотой до 1 м с плотной подушкообразной кроной. Цветки чисто-белые.

«Pretty Polly». Высота чуть более полуметра. Диаметр кроны 120 см. Цветки светло-розовые по краю, к центру темно-розовые.

«Princess». Высота кустарника до метра. Цветки розовые.

Среди желтоцветущих сортов популярны «Goldteppich» – это низкий плотный кустарник до 70 см в высоту. «Goldfinger», его высота около метра. Золотисто-желтые цветки и у сорта «Dart’s Golddigger». Его высота до полуметра.

Сорт «Red Асе» интересен оранжево-красными цветками, которые становятся позже оранжево-желтыми.