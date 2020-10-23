Прямой эфир

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт

23 октября 2020 07:47
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тыква (300 г), яйца (2 шт), сахарная пудра (175 г), масло растительное (100 г), корица (3 г), соль (2 г), разрыхлитель (3 г), груша (150 г), мука (300 г) и орехи (100 г).

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-1

Нарезаем тыкву и ставим её варить до готовности.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-4

Чистим грушу и мелко её нарезаем, чтобы она полностью распределилась по маффинам. Вместо груши можете использовать яблоки или любые фрукты, которые вы любите.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-7

Разбиваем яйца и их взбиваем.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-10

Добавляем сахарную пудру, перемешиваем, чтобы сахар растворился. Сюда же отправляем корицу и вымешиваем, чтобы хорошо распределились корица и сахар с яйцом.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-13

Измельчаем орехи.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-16

Когда тыква будет готова, откидываем её на сито, сливаем большую часть воды и перебиваем в пюре.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-19

Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем немного соли, разрыхлитель и муку. Вымешиваем, чтобы полностью вымесилась мука и получилось однородное тесто.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-22

Расставляем формочки на противень, выкладываем тесто по одной столовой ложке и ставим запекать в духовку на 180 градусов на 10 минут.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-25

Наши маффины готовы, достаём их из духовки. В конце украшаем их вишней и посыпаем сахарной пудрой.

Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт-28

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Тыкву лучше покупать с августа по ноябрь – это сезон тыквы.

Тыква на 90% состоит из воды, в тыкве много бета-каротина, она низкокалорийная, так что хорошо подойдёт для диет.

Из тыквы можно готовить очень много разнообразных блюд: крем-супы, запеканки, торты и пирожные.

В Европе очень распространены десерты, запеканки из тыквы. Готовится латте с печёной тыквой. В Армении готовят кашу с тыквой. В Австрии можно попробовать кофе с тыквой. Не бойтесь экспериментировать, тыква очень подходит особенно к десертам, так что пробуйте и готовьте.

Тыкву лучше хранить в тёмном прохладном месте, так она хранится несколько недель.

Разрезанную тыкву лучше хранить в холодильнике, но не больше месяца.

Груша хорошо хранится в холодильнике, вы её можете хранить всю зиму, главное положить фрукт в бумажный пакет, тогда увеличится срок хранения.

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