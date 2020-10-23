Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Тыкву лучше покупать с августа по ноябрь – это сезон тыквы.

Тыква на 90% состоит из воды, в тыкве много бета-каротина, она низкокалорийная, так что хорошо подойдёт для диет.

Из тыквы можно готовить очень много разнообразных блюд: крем-супы, запеканки, торты и пирожные.

В Европе очень распространены десерты, запеканки из тыквы. Готовится латте с печёной тыквой. В Армении готовят кашу с тыквой. В Австрии можно попробовать кофе с тыквой. Не бойтесь экспериментировать, тыква очень подходит особенно к десертам, так что пробуйте и готовьте.

Тыкву лучше хранить в тёмном прохладном месте, так она хранится несколько недель.

Разрезанную тыкву лучше хранить в холодильнике, но не больше месяца.

Груша хорошо хранится в холодильнике, вы её можете хранить всю зиму, главное положить фрукт в бумажный пакет, тогда увеличится срок хранения.