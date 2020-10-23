Тыквенно-грушевые маффины. Пошаговый рецепт
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: тыква (300 г), яйца (2 шт), сахарная пудра (175 г), масло растительное (100 г), корица (3 г), соль (2 г), разрыхлитель (3 г), груша (150 г), мука (300 г) и орехи (100 г).
Нарезаем тыкву и ставим её варить до готовности.
Чистим грушу и мелко её нарезаем, чтобы она полностью распределилась по маффинам. Вместо груши можете использовать яблоки или любые фрукты, которые вы любите.
Разбиваем яйца и их взбиваем.
Добавляем сахарную пудру, перемешиваем, чтобы сахар растворился. Сюда же отправляем корицу и вымешиваем, чтобы хорошо распределились корица и сахар с яйцом.
Когда тыква будет готова, откидываем её на сито, сливаем большую часть воды и перебиваем в пюре.
Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем немного соли, разрыхлитель и муку. Вымешиваем, чтобы полностью вымесилась мука и получилось однородное тесто.
Расставляем формочки на противень, выкладываем тесто по одной столовой ложке и ставим запекать в духовку на 180 градусов на 10 минут.
Наши маффины готовы, достаём их из духовки. В конце украшаем их вишней и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Тыкву лучше покупать с августа по ноябрь – это сезон тыквы.
Тыква на 90% состоит из воды, в тыкве много бета-каротина, она низкокалорийная, так что хорошо подойдёт для диет.
Из тыквы можно готовить очень много разнообразных блюд: крем-супы, запеканки, торты и пирожные.
В Европе очень распространены десерты, запеканки из тыквы. Готовится латте с печёной тыквой. В Армении готовят кашу с тыквой. В Австрии можно попробовать кофе с тыквой. Не бойтесь экспериментировать, тыква очень подходит особенно к десертам, так что пробуйте и готовьте.
Тыкву лучше хранить в тёмном прохладном месте, так она хранится несколько недель.
Разрезанную тыкву лучше хранить в холодильнике, но не больше месяца.
Груша хорошо хранится в холодильнике, вы её можете хранить всю зиму, главное положить фрукт в бумажный пакет, тогда увеличится срок хранения.