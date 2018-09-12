Верит ли Александр Петров в суеверия и какая примета для него особенная

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.
Вы суеверный?
Александр Петров, актёр, музыкант:
Да.
У вас есть свои приметы?
Александр Петров:
Да. Я вам расскажу очень смешную историю. Когда я поступил, был абитуриентом, пацан с зелеными глазами, и мне выпускник этого же курса Хейфеца, они еще с нами были, еще молоденькие, им интересно с нами. У нас в ГИТИСе на третьем этаже висели портреты – Мейерхольд, Станиславский и т. д. И Влад Боковин говорит, что есть одна штука на удачу – будешь проходить мимо, каждый раз здоровайся: «Здравствуйте, Константин Сергеевич!».
Вы 5 лет здоровались?
Александр Петров:
4 года. Каждый раз здоровался и говорил: «До свидания!».
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