Верит ли Александр Петров в суеверия и какая примета для него особенная

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.

Вы суеверный?

Александр Петров, актёр, музыкант:

Да.

У вас есть свои приметы?

Александр Петров:

Да. Я вам расскажу очень смешную историю. Когда я поступил, был абитуриентом, пацан с зелеными глазами, и мне выпускник этого же курса Хейфеца, они еще с нами были, еще молоденькие, им интересно с нами. У нас в ГИТИСе на третьем этаже висели портреты – Мейерхольд, Станиславский и т. д. И Влад Боковин говорит, что есть одна штука на удачу – будешь проходить мимо, каждый раз здоровайся: «Здравствуйте, Константин Сергеевич!».

Вы 5 лет здоровались?

Александр Петров:

4 года. Каждый раз здоровался и говорил: «До свидания!».