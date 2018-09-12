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«Перед началом спектакля есть объявление: «Снимайте все на мобильный телефон». Петров о шоу #Зановородиться

12 сентября 2018 09:34
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант Александр Петров.

В Минск вы пожаловали со своим драматическим шоу. Расскажите, пожалуйста, об этом шоу.

Александр Петров, актёр, музыкант:
Да, я там не пою, не играю ни на каких музыкальных инструментах, за это отвечает группа «Ocean Jet».

Мы называем это драматическое шоу, потому что если ты говоришь спектакль, то есть представление: спектакль – это театр, люди сели, пришли, ну и после аккуратненько вышли, не дай бог кого-то задеть: «Извините! Пожалуйста, простите!» А это больше хулиганская такая вещь, ее сложно называть спектаклем, хотя это спектакль по сути своей. На нем можно снимать на мобильные телефоны. У нас перед началом спектакля есть объявление о том, что «Снимайте все на мобильный телефон». И когда есть такое объявление, то никаких звонков из зала. Странная штука. Потому что у людей телефон здесь, если кто-то позвонил, он сразу нажал и дальше снимает. Нет раздражительности звука! Мне всегда хотелось сделать такую свободную атмосферу. И главное цветочки, которые принес, не шуршат на монологе Гамлета «Быть или не быть?». Здесь такого нет.

«Перед началом спектакля есть объявление: «Снимайте все на мобильный телефон». Петров о шоу #Зановородиться -1

Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Как происходит вот это перестроение, скажем, с роли Гоголя на Гамлета или Набокова влюбленного в драматическом шоу «Заново родиться»?

Александр Петров:
В институте это же нормальная практика, когда у тебя в день по 7-8 этюдов, по 8 работ, отрывков. Это не большое кино, но по факту то же самое. И мне кажется, это нормально, ничего в этом сложного нет, если ты профессионал. 

Александр Петров о идеальном графике, суевериях и роли Гоголя (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Александр Петров # Алина Малахова # Фотофакт

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