«Перед началом спектакля есть объявление: «Снимайте все на мобильный телефон». Петров о шоу #Зановородиться

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант Александр Петров.

В Минск вы пожаловали со своим драматическим шоу. Расскажите, пожалуйста, об этом шоу.

Александр Петров, актёр, музыкант:

Да, я там не пою, не играю ни на каких музыкальных инструментах, за это отвечает группа «Ocean Jet».

Мы называем это драматическое шоу, потому что если ты говоришь спектакль, то есть представление: спектакль – это театр, люди сели, пришли, ну и после аккуратненько вышли, не дай бог кого-то задеть: «Извините! Пожалуйста, простите!» А это больше хулиганская такая вещь, ее сложно называть спектаклем, хотя это спектакль по сути своей. На нем можно снимать на мобильные телефоны. У нас перед началом спектакля есть объявление о том, что «Снимайте все на мобильный телефон». И когда есть такое объявление, то никаких звонков из зала. Странная штука. Потому что у людей телефон здесь, если кто-то позвонил, он сразу нажал и дальше снимает. Нет раздражительности звука! Мне всегда хотелось сделать такую свободную атмосферу. И главное цветочки, которые принес, не шуршат на монологе Гамлета «Быть или не быть?». Здесь такого нет.