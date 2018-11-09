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После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после

09 ноября 2018 07:43
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Новости Великобритании. Британка Максин Врен похудела больше, чем на 100 килограммов, после страшных прогнозов врачей.

По информации Daily Mail, женщина весила 176 килограммов. Врачи сказали Врен, что она может умереть в течение года, если не сбросит вес.

После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после-1

Британка отказалась от операции желудочного шунтирования из-за высоких рисков и обратилась в центр, который занимается вопросами похудения. К тому же Максин узнала, что ее сестра беременна, и девушка не хотела бы умереть, так и не увидев новорожденного племянника.

За пять лет Врен сбросила 107 килограмм. Сейчас ее вес составляет 65,5 килограмм.

После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после-4

Максин боролась с весом с детства – у нее была редкая болезнь, которая повлияла на мобильность девочки. Поэтому она начала больше есть, чтобы успокоить боль. Когда Врен стала старше, она ходила в клубы по похудению, пробовала всевозможные диеты, чтобы держать вес под контролем. Однако это было безрезультатно.

Максин Врен:
Я нарисовала улыбку на лице, но мое сердце было сломано.

Лишний вес провоцировал дополнительные заболевания и дискомфорт, а самооценку девушки понижала реакция прохожих на улице. Максин признается, что ей даже не хватало уверенности при знакомстве с новыми людьми. Врен серьезно решила, что прогнозы врачей – это ее последний шанс на то, чтобы попробовать.

Максин Врен:
Это был мой последний шанс, я должна была это сделать. Все в группе похудения были очень дружелюбны, поэтому мне не было о чем беспокоиться, впервые в жизни я почувствовала, что в конце туннеля появился свет.

После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после-7

Врен начала питаться здоровой домашней едой и отказалась от фаст-фуда и полуфабрикатов.

«Это не диета, нет нужды голодать. Я научилась делать здоровый выбор».

В августе 2016 года Максин сыграла свадьбу со своим избранником Джоном. «Впервые в моей жизни, когда я смотрела в зеркало, мне нравилось, как я выгляжу. Я чувствовала себя принцессой в день моей свадьбы».    

После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после-10

Сейчас Максин много гуляет и играет с племянником, который и послужил ее вдохновением в этом непростом пути.  

Максин Врен:
Я надеюсь, что доказала людям, что никогда не бывает такого веса, который вы не можете потерять. Все изменилось. Я больше не прячусь. Я всегда говорю, что похудение не просто спасло мою жизнь, оно дало моей жизни старт.  

После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после-13

Организация, которая предоставляет помощь людям с ожирением, признала Максин женщиной года.     

Как похудеть: девушка, весившая 118 кг, похудела на 38 и идет к алтарю (читать далее).

# Здоровое питание # калейдоскоп # Максин Врен # Фотофакт

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