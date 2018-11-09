После страшного прогноза врачей британка похудела на 107 килограммов: фото до и после

Новости Великобритании. Британка Максин Врен похудела больше, чем на 100 килограммов, после страшных прогнозов врачей. По информации Daily Mail, женщина весила 176 килограммов. Врачи сказали Врен, что она может умереть в течение года, если не сбросит вес.

Британка отказалась от операции желудочного шунтирования из-за высоких рисков и обратилась в центр, который занимается вопросами похудения. К тому же Максин узнала, что ее сестра беременна, и девушка не хотела бы умереть, так и не увидев новорожденного племянника. За пять лет Врен сбросила 107 килограмм. Сейчас ее вес составляет 65,5 килограмм.

Максин боролась с весом с детства – у нее была редкая болезнь, которая повлияла на мобильность девочки. Поэтому она начала больше есть, чтобы успокоить боль. Когда Врен стала старше, она ходила в клубы по похудению, пробовала всевозможные диеты, чтобы держать вес под контролем. Однако это было безрезультатно. Максин Врен:

Я нарисовала улыбку на лице, но мое сердце было сломано. Лишний вес провоцировал дополнительные заболевания и дискомфорт, а самооценку девушки понижала реакция прохожих на улице. Максин признается, что ей даже не хватало уверенности при знакомстве с новыми людьми. Врен серьезно решила, что прогнозы врачей – это ее последний шанс на то, чтобы попробовать. Максин Врен:

Это был мой последний шанс, я должна была это сделать. Все в группе похудения были очень дружелюбны, поэтому мне не было о чем беспокоиться, впервые в жизни я почувствовала, что в конце туннеля появился свет.

Врен начала питаться здоровой домашней едой и отказалась от фаст-фуда и полуфабрикатов. «Это не диета, нет нужды голодать. Я научилась делать здоровый выбор». В августе 2016 года Максин сыграла свадьбу со своим избранником Джоном. «Впервые в моей жизни, когда я смотрела в зеркало, мне нравилось, как я выгляжу. Я чувствовала себя принцессой в день моей свадьбы».

Сейчас Максин много гуляет и играет с племянником, который и послужил ее вдохновением в этом непростом пути. Максин Врен:

Я надеюсь, что доказала людям, что никогда не бывает такого веса, который вы не можете потерять. Все изменилось. Я больше не прячусь. Я всегда говорю, что похудение не просто спасло мою жизнь, оно дало моей жизни старт.