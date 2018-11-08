9 ноября: примета дня и памятные даты

Примета: Если выполнить данное в этот день обещание, все плохое обойдет тебя стороной. Выходит, если быть верным своему слову каждый день в году, можно считать, что жизнь удалась!

Фестиваль оливок

Если Вы еще не в Испании, то Вы опоздали на Фестиваль оливок. Этот праздник проходит ежегодно 9 ноября в городе Баэна – столице оливкового края. В начале месяца как раз заканчивается сбор урожая, и местный народ делает праздник себе и туристам. Получаются как бы белорусские «Дожинки». Только если у нас драники, гарэлка и колбаса, то в Испании – оливки, масло, другие испанские деликатесы и, конечно, вино. Все можно продегустировать. Даже если при этом Вы нечаянно проглотите оливковую косточку, не падайте в обморок: говорят, что она легко растворяется в желудке. Но врать не буду – сам не пробовал. А еще испанцы убеждены, что если перед обедом съедать по 12 оливок, не будет ни инсультов, ни инфарктов, и женщины будут довольны своими кавалерами. При таком климате мы скоро на Полесье будем закладывать оливковые рощи. Собственные арбузы и дыни уже едим. Изобретатель сгущенки Не знаю, как Вы, а я по молодости любил сгущенку. Пробиваешь вверху две дырки и через одну из них высасываешь банку до пустоты. Все меня поймут. Когда я наслаждался этим процессом, мне дела не было до какого-то там Гейла Бордена, который родился 9 ноября 1801 года и в 1856 году запатентовал изобретение этого предмета моей страсти. А теперь весь мир говорит американцу спасибо. Причем, это не первое и не единственное изобретение Бордена. Сначала он придумал делать мясные бисквиты. Обезвоженное мясо долго не портилось. За это он получил золотую медаль Лондонской выставки, а его бисквиты очень пригодились американским морякам. Получение патента на консервированную сгущенку подтолкнуло автора к открытию в Нью-Йорке компании по ее производству. Прибыль потекла к Бордену ручьем вместе с заказами для армии северян в годы гражданской войны в США. И правда: кому война – кому мать родна. Кроме «продовольственных» открытий изобретателю приписывают кабинку для переодевания на пляжах, крутящийся столик для закусок и разные другие мелочи, которые облегчают жизнь человечеству. Получая удовольствия, мы почти никогда не задумываемся о том, кому мы этим обязаны. Снос Берлинской стены

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 года берлинцы бросились на стену, которая по воле лидеров мирового социализма разделила их с соотечественниками, и стали чем попало долбить ее на куски. Так началось крушение главного символа холодной войны между Западом и Востоком – Берлинской стены. Выполняла она свою миссию с августа 1961 года. И предназначение ее было в том, чтобы не дать возможность жителям ГДР убежать из социалистического рая в капиталистический ад. А многие, как ни странно, хотели, вопреки коммунистической пропаганде. Единицам только удалось, остальные были схвачены спецслужбами или погибли. Жертвам перебежек на месте бывшей стены установлены 1065 крестов. К 15-й годовщине разрушения бетонного забора власти Германии решили вдруг кусок снова построить – как памятник Берлинской стене. И вот какая логика прослеживается во всей этой истории. Сначала построили «на совесть» 45 километров, разделили город, затем разрушили стену до основания, затем 200 метров торжественно восстановили. Долго ли простоит этот новый памятник!? С реформаторами и революционерами в истории так нередко случается: сперва делают, а думают потом.

Первое испытание парашюта

9 ноября 1911 года состоялось первое испытание ранцевого парашюта. Началось с трагедии, свидетелем которой стал отставной русский поручик Глеб Котельников. Осенью 1910 года на авиационном празднике в Санкт-Петербурге один из самолетов развалился прямо в воздухе, и летчик погиб. Тогда Глеб Евгеньевич и задумал изобрести простой «спускаемый аппарат». Ему это удалось. Видно, гены сработали: отец Котельникова был профессором механики и высшей математики, а в детстве будущий изобретатель любил сам мастерить всякие штучки. Парашют в ранце после удачной демонстрации одобрили чиновники военного ведомства, но патент Котельников так и не получил. Зато в следующем году получил его во Франции, где участвовал в конкурсах изобретений. Только когда началась Первая мировая война, о парашюте вспомнили на родине, автора призвали в армию и привлекли к работе. Впоследствии Котельников заменил металлический ранец матерчатым, усовершенствовал кое-что еще. В 1926 году все свои ноу-хау Глеб Евгеньевич передал правительству СССР. С парашютами его конструкции весь мир и прыгает до сих пор. Иногда трагедия одного человека может стать поводом для спасения в будущем миллионов других.

Эпстайн и «The Beatles»

Этот день стал началом славы легендарной ливерпульской четверки. 9 ноября 1961 года владелец магазина грампластинок Брайан Эпстайн зашел в кафе, где выступала группа «The Beatles». Он о ней немного уже слышал, но знаком не был. Ему понравились песни, но шокировали внешний вид и развязное поведение музыкантов. «А не заняться ли ими?» – подумал мистер Эпстайн и предложил ребятам свои услуги за 25% от гонораров. Те согласились, хотя, как выяснилось, продюсерского опыта у потенциального менеджера не было. Учились вместе. Эпстайн за свои деньги переодел их в модные черные костюмы, как говорится, помыл – побрил, занялся репертуаром и организацией выступлений и записей. И уже с 1963 года мир начал сходить с ума от Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона. А с ними богатым и знаменитым стал и сам Эпстайн. Не ленись интересоваться тем, что понравилось другим людям.

Ваш В.Д.