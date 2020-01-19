Пугачёва произвела фурор на юбилее Николаева. Фанаты в шоке

Новости России. 17 января композитор и певец Игорь Николаев отпраздновал своё 60-летие. На день рождения к нему пришли многие известные персоны, но всех затмила Алла Борисовна.

Пугачёва стала выглядеть заметно моложе. Певица сфотографировалась с виновником торжества, а также с гостями праздника. На снимках видно, что Примадонна словно сбросила десяток лет.