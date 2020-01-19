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Пугачёва произвела фурор на юбилее Николаева. Фанаты в шоке

19 января 2020 10:02
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Новости России. 17 января композитор и певец Игорь Николаев отпраздновал своё 60-летие. На день рождения к нему пришли многие известные персоны, но всех затмила Алла Борисовна. 

Пугачёва стала выглядеть заметно моложе. Певица сфотографировалась с виновником торжества, а также с гостями праздника. На снимках видно, что Примадонна словно сбросила десяток лет. 

Пугачёва произвела фурор на юбилее Николаева. Фанаты в шоке -1

Фото: instagram.com/pugacheva.goddess 

Поклонники гадают: в чём секрет? Новая диета, здоровый сон или забота о семье так преобразили Аллу Борисовну? Конечно, не обошлось и без подозрений в использовании фотошопа. 

Пугачёва произвела фурор на юбилее Николаева. Фанаты в шоке -4

Фото: instagram.com/pugacheva.goddess 

Кстати, совсем недавно фанаты уже удивлялись помолодевшей Пугачёвой.

Её супруг Максим Галкин показал фотографию с рождественского ужина – подробности здесь

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Николаев # Алла Пугачёва # Фотофакт

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