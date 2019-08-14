Прямой эфир

Великие изобретения мира – в дополненной реальности. Необычное мобильное приложение разрабатывают в Беларуси

14 августа 2019 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какие новые мобильные приложения готовят в РУП «Белкартография», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:
В разработке у нас еще атлас, который называется «Великие изобретения мира». Он будет по такому же принципу построен, как «Растения и животные мира».

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

Рассматривая и изучая, что же и когда изобрел человек, можно будет еще посмотреть отдельные изобретения в дополненной реальности, что они из себя представляют. Этот атлас тоже будет в этом приложении РУП «Белкартография». Не надо будет второе скачивать, все будет там, будет обновляться. Как только добавим, у вас появится.

# It-технологии # калейдоскоп # Алла Бенедиктович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска
14 августа 2019 10:19

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли
13 августа 2019 15:44

Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день
13 августа 2019 14:50

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день