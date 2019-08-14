Великие изобретения мира – в дополненной реальности. Необычное мобильное приложение разрабатывают в Беларуси

Какие новые мобильные приложения готовят в РУП «Белкартография», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:

В разработке у нас еще атлас, который называется «Великие изобретения мира». Он будет по такому же принципу построен, как «Растения и животные мира».

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

Рассматривая и изучая, что же и когда изобрел человек, можно будет еще посмотреть отдельные изобретения в дополненной реальности, что они из себя представляют. Этот атлас тоже будет в этом приложении РУП «Белкартография». Не надо будет второе скачивать, все будет там, будет обновляться. Как только добавим, у вас появится.