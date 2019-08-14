«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

РУП «Белкартография» выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk. Теперь прогулки по городу станут куда интереснее и познавательнее. Не забудьте только зарядить смартфон! Хоть карту позиционируют как детскую, родителям тоже будет весьма полезно изучить приложение. Что же интересного придумали разработчики?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по производству РУП «Белкартография» – Алла Бенедиктович.
Сколько вы там собрали объектов?
Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:
На карте пока 200 объектов.
Карта рассчитана, в первую очередь, на детей?
Алла Бенедиктович:
На детей и их родителей.
Приложение бесплатное?
Алла Бенедиктович:
Бесплатное.
Это приложение еще рассчитано и для иностранцев?
Алла Бенедиктович:
Да.
Оно не только на русском языке?
Алла Бенедиктович:
Оно на трех языках: русский, белорусский, английский.
Как работает это приложение? Что нужно сделать, чтобы найти нужный объект?
Алла Бенедиктович:
Скачиваете наше приложение. Входите на карту города Минска и по поиску выбираете нужный вам объект. Он покажет фотографию, необходимую информацию. К объекту будет добавлен номер телефона, интернет-сайт этого объекта, если он имеется, аудиогид, видеогид. К некоторым объектам добавлена 3D-панорама, которую можно видеть в специальных очках.
Есть атлас дополненной реальности, который называется «Растения и животные мира». Поэтому загрузив наше приложение и обязательно купив атлас, вы наводите смартфоном на какую-то страницу атласа и одно животное там оживает. С ним вы можете сфотографироваться, рассмотреть его во всех деталях и подробностях. Можно посмотреть, как он рычит, сделать селфи с ним и, конечно, поделиться в социальных сетях со своими друзьями.
Где его можно скачать?
Алла Бенедиктович:
В Google Market он уже есть, а через неделю будет на App Store.