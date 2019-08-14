«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

РУП «Белкартография» выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk. Теперь прогулки по городу станут куда интереснее и познавательнее. Не забудьте только зарядить смартфон! Хоть карту позиционируют как детскую, родителям тоже будет весьма полезно изучить приложение. Что же интересного придумали разработчики?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по производству РУП «Белкартография» – Алла Бенедиктович.

Сколько вы там собрали объектов?

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:

На карте пока 200 объектов.

Карта рассчитана, в первую очередь, на детей?

Алла Бенедиктович:

На детей и их родителей.

Приложение бесплатное?

Алла Бенедиктович:

Бесплатное.

Это приложение еще рассчитано и для иностранцев?

Алла Бенедиктович:

Да.

Оно не только на русском языке?

Алла Бенедиктович:

Оно на трех языках: русский, белорусский, английский.