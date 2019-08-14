Прямой эфир

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска

14 августа 2019 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

РУП «Белкартография» выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk. Теперь прогулки по городу станут куда интереснее и познавательнее. Не забудьте только зарядить смартфон! Хоть карту позиционируют как детскую, родителям тоже будет весьма полезно изучить приложение. Что же интересного придумали разработчики?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по производству РУП «Белкартография» – Алла Бенедиктович.

Сколько вы там собрали объектов?

Алла Бенедиктович, заместитель директора по производству РУП «Белкартография»:
На карте пока 200 объектов.

Карта рассчитана, в первую очередь, на детей?

Алла Бенедиктович:
На детей и их родителей.

Приложение бесплатное?

Алла Бенедиктович:
Бесплатное.

Это приложение еще рассчитано и для иностранцев?

Алла Бенедиктович:
Да.

Оно не только на русском языке?

Алла Бенедиктович:
Оно на трех языках: русский, белорусский, английский.

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска -1

Как работает это приложение? Что нужно сделать, чтобы найти нужный объект?

Алла Бенедиктович:
Скачиваете наше приложение. Входите на карту города Минска и по поиску выбираете нужный вам объект. Он покажет фотографию, необходимую информацию. К объекту будет добавлен номер телефона, интернет-сайт этого объекта, если он имеется, аудиогид, видеогид. К некоторым объектам добавлена 3D-панорама, которую можно видеть в специальных очках.

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска -4

Есть атлас дополненной реальности, который называется «Растения и животные мира». Поэтому загрузив наше приложение и обязательно купив атлас, вы наводите смартфоном на какую-то страницу атласа и одно животное там оживает. С ним вы можете сфотографироваться, рассмотреть его во всех деталях и подробностях. Можно посмотреть, как он рычит, сделать селфи с ним и, конечно, поделиться в социальных сетях со своими друзьями.

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска -7

Где его можно скачать?

Алла Бенедиктович:
В Google Market он уже есть, а через неделю будет на App Store.

«Животное оживает, можно сделать селфи с ним». Появилось приложение с дополненной реальностью и интерактивной картой Минска -10

Мобильное приложение для детей «Моя Родина – Беларусь» появится к 1 сентября

Великие изобретения мира – в дополненной реальности. Необычное мобильное приложение разрабатывают в Беларуси​​​​​​​

# Достопримечательности Минска # калейдоскоп # Алла Бенедиктович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли
13 августа 2019 15:44

Главная красавица Голливуда. С какой болезнью всю жизнь боролась Вивьен Ли

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день
13 августа 2019 14:50

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

Сельский кабриолет сделал белорус. Посмотрите на это чудо техники из авто и трактора
13 августа 2019 12:41

Сельский кабриолет сделал белорус. Посмотрите на это чудо техники из авто и трактора