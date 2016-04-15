Величайшие героини книг всех времен и народов

С момента рождения Шарлотты Бронте прошло уже 200 лет. На страницах одного из своих романов она рассказала историю Джейн Эйр, которая стала одной из самых запоминающихся книжных героинь. BBC поделился секретом «долголетия» персонажей. «Джейн Эйр» – Джейн Эйр В день празднования 100-летней годовщины с момента рождения Шарлоты Бронте, Вирджиния Вульф взялась перечитывать ее роман «Джейн Эйр». Она опасалась, что книга окажется старомодной. Однако чтение настолько увлекло и оживило Вульф, что она задалась вопросом: как же Бронте удалось написать роман, сохранивший свою актуальность даже по прошествии стольких лет?



Фото. Кадр из фильма «Джейн Эйр»; Джейн Эйр и мистер Рочествер

Вирджиния Вульф о Шарлотте Бронте:

Неукрощенное неистовство то и дело вступает в конфликт с привычным укладом вещей. Это заставляет действовать, а не смиренно наблюдать. Эта мощь противится неполноценности действий, преодолевает преграды, пролетает над обыденностью жизни и восстает с безмолвной, яростной силой. Писательница решила, что все дело в героине: ее образ пронизывал каждую строчку, читался в каждом образе. Подумайте о Рочестере – и сразу всплывают мысли о Джейн Эйр. Вспомните вересковые пустоши – здесь снова она. Представьте себе «нарядную гостиную с будуаром, где там и тут лежали белые ковры, на которых, казалось, брошены были гирлянды ярких цветов» – и Джейн Эйр снова предстает перед вами. С тех прошло еще 100 лет, а Джейн Эйр до сих пор живет в наших сердцах. Ее борьба за счастье и справедливость кажутся такими же искренними, настоятельными, необходимыми, как казались когда-то Вирджинии Вульф. «Грозовой перевал» – Кэтрин Вирджинии Вульф нравился и «Грозовой перевал». Ей казалось, что в единственном произведении Эмили Бронте присутствует даже больше поэтичности, чем в истории Джейн Эйр. Кэтрин с дочерью она называла «заслуживающими наибольшей любви героинями английской литературы». Хотя своевольная, противоречащая себе Кэти едва ли подходит под традиционное понимание положительных героев. Хотя в этом и вся суть. Именно поэтому Кэти симпатизируют «хорошие» девушки, воображающие себя «плохими». Они представляют, как бегут по вересковым пустошам, как сильный ветер развивает их волосы. Они мечтают так же полюбить негодяя с каменным сердцем, который будет любить в ответ с огромной, разрушительной силой. Поклонникам «Грозового перевала» история Джейн Эйр об упорной работе, терпении и тихом замужестве не кажется такой уж захватывающей.



Фото. Кадр из фильма «Грозовой перевал»; Кэтрин и Хитклиф

Редко встретится читатель, которому придутся по душе обе героини сестер Бронте. Кэти – выскочка, эгоистка и жестокий человек. Большую часть книги она проводит в несчастье и безумии. Хорошего конца у этой истории в принципе не предвиделось. А Джейн – настоящий храбрец! Она умна и не боится показать это, остается верна своим принципам до самого конца. Сложно остаться равнодушным после ее слов: Джейн Эйр (отрывок из романа «Джейн Эйр»):

Вы думаете, что если я небогата и незнатна, если я мала ростом и некрасива, то у меня нет души и нет сердца? Вы ошибаетесь! Это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим перед престолом божьим, равные друг другу, как оно и есть на самом деле. Эти строки совершенно не похожи на признание Кэти, кричавшей «Я и есть Хитклиф!». Любовь в этом свете предстает пугающим слиянием с другим человеком, в котором потеря себя неминуема. Что ж, иногда это действительно чувствуется.



Фото. Вирджиния Вульф, британская писательница, литературный критик

«Шерли» – Шерли и Кэролайн О героинях Бронте можно рассуждать целую вечность. Это одно из объяснений того, что они выдержали проверку временем. Непросто прийти к однозначному мнению, их характеры и образы сложны. Шарлотта попыталась рационализировать темпераменты персонажей в «Шерли», наделив одну из героинь только страстью, а другую только самоотречением. Но этот ход словно лишил девушек жизни. Ни Шерли, ни Кэролайн не вызывают такую симпатию и приверженность, как Кэти и Джейн.



Фото. Шарлотта Бронте «Шерли», публиковалась под псевдонимом Каррел Белл (справа)

«Городок» – Люси В «Городке» Шарлотта воссоздала героиню – Люси, чье желание казаться отстраненной и равнодушной наталкивалось на неистовость души. Мы не верим ее напускному спокойствию, и это внутреннее противоречие вызывает интерес к дальнейшему чтению. После выхода этого романа, Мэтью Арнольд заметил, что «разум Шарлотты Бронте соткан из жажды, гнева и бунта». Люси не была столь успешна как персонаж. Возможно, из-за колкости и отсутствия обаяния. Она закрыла перед читателем дверь и отказывалась впускать его в свой мир. Интересно, настанет ли время Люси? Энн Бронте и ее героини А может героини Энн Бронте вырвутся вперед? Из трех сестер она была первой, кто рассказал об истории гувернантки в поисках счастья в книге «Агнес Грэй».



Фото. Шарлотта Бронте, «Городок»

«Следы» сестер Бронте в литературе Её второй сильный роман «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» повествует о Хелен Грэхем, которой удалось избежать принудительного брака и добиться независимой жизни. Кстати, Шарлотта яростно выступала против этого романа и сделала все, чтобы книга не была издана. Однако представительницы феминистического движения придали книгу огласке, и сейчас мы можем прочитать «Бегущую с волками» Клариссы Пинкола Эстес, написанный по мотивам «незнакомки». Еще одна причина, по которой романами Бронте зачитываются до сих пор – их героини вдохновляют на создание самостоятельных произведений. Мы не можем до конца понять собственное отношение к ним, поэтому перечитываем истории, смотрим на них под разным углом. Произведения устойчивы и смогут выдержать еще много интерпретаций. Писательница Джин Рис нашла в «Джен Эйр» огромное количество потенциала и проблематики и отразила свое видение в «Антуанетте». Она развила образ девушки на чердаке в полноценной новелле. Следы «Грозового перевала» можно найти в пьесах Элисон Кейс, в сборнике рассказов Трэйси Чевалиер. Если бы персонажи Бронте были идейно просты и однозначны, мы не смогли бы наблюдать такой масштабный отклик. Героини интригуют, сбивают с толку и... не отпускают нас.



Фото. «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» / «Бегущая с волками»

Три сестры: Шарлотта, Эмили, Энн Бытует мнение, что сестры Бронте сами предстают в качестве героинь. За историями Джейн, Кэти и Хелен стоят истории Шарлотты, Эмили и Энн. Книга Элизабет Гаскелл о жизни Шарлотты Бронте, изданная в 1855, пролила свет на жизни сестер. Шарлотта всегда хотела, чтобы «ее помнили вечно». Но вряд ли писательница могла предположить, что столько людей придет на экскурсию в ее дом, будет глазеть на чулки под витриной и восхищаться их искусными швами, что многие будут держаться за руки у «водопада Бронте» в Йоркшире. В настоящий момент ведется строительство копии домика пастора неподалеку от вересковых пустошей, где выросла Шарлотта. Сестры и их творчество до сих пор завораживают многих людей.



Фото. Портрет сестре Бронте, написанный их братом Патриком

Какие из современных героинь будут так же популярны спустя 200 лет? Вряд ли это будет Белла Свон из «Сумерек». Кстати, любимой книгой Беллы был «Грозовой перевал», но ее парень-вапмир не разделял этого увлечения. Он считал, что «персонажи книги – жуткие люди, которые губят жизни друг друга». Любовный треугольник в «Сумерках» многим напоминает историю Кэти, разрывающуюся между двумя мужчинами. Но разве это идет хоть в малейшее сравнение с силой «Грозового перевала»?



Фото. Белла Свон, «Сумерки»

В «Голодных играх» также есть отголоски «Грозового перевала». В условиях ужасной борьбы не на жизнь, а на смерть, Китнисс Эвердин выбирает между славным парнем Питом (Эдгар) и бунтарем Гейлом (Хитклиф). Выбор осложнен борьбой за жизнь и политическим восстанием. Можно сказать, что концовка слишком канонична, что Китнисс, в конце концов, делает правильный выбор и это не имеет никакого отношения к «перевалу». Но вот тот факт, что вокруг Эвердин развернулось множество споров, говорит: ее героиню запомнят.



Фото. Китнисс Эвердин, «Голодные игры»