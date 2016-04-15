Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект

Егор Дружинин, хореограф:

В том состоянии, в котором находится сейчас проект, и в том состоянии, в котором мы как наставники вынужденно находимся из-за того, что голосование сугубо зрительское и превращается в слепую лотерею, вот в этом качестве моё участие в этом проекте смысла больше не имеет.

И я в этот проект был не просто приглашён, а стоял у его истоков и мы создавали его вместе, я очень трепетно к нему отношусь, я не готов терять его в угоду зрительскому голосованию, которое превращает единственное профессиональное танцевальное шоу в России в какой-то аттракцион. И пока это будет продолжаться, я дальнейшего своего участия в этом проекте не вижу.

О том, что неприятная ситуация на проекте имела место,

на своей странице в социальной сети рассказала член жюри Ольга Бузова. «После того, что случилось, я вообще не знаю как дальше продюсеры продолжат шоу...», – написала девушка.