Прямой эфир

Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект

15 апреля 2016 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Хореограф-наставник в шоу «Танцы. Битва сезонов» Егор Дружинин со скандал покинул известный телепроект.

Хореограф в очередной раз возмутился результатами зрительского голосования.

Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект -1

Терпению Дружинина пришел конец.



После объявления оценок, как пишет LifeNews, Егор заявил, что навсегда покидает проект, потому что считает необъективными результаты голосования зрителей.

Егор Дружинин, хореограф:
В том состоянии, в котором находится сейчас проект, и в том состоянии, в котором мы как наставники вынужденно находимся из-за того, что голосование сугубо зрительское и превращается в слепую лотерею, вот в этом качестве моё участие в этом проекте смысла больше не имеет. 
И я в этот проект был не просто приглашён, а стоял у его истоков и мы создавали его вместе, я очень трепетно к нему отношусь, я не готов терять его в угоду зрительскому голосованию, которое превращает единственное профессиональное танцевальное шоу в России в какой-то аттракцион. И пока это будет продолжаться, я дальнейшего своего участия в этом проекте не вижу.

О том, что неприятная ситуация на проекте имела место,

на своей странице в социальной сети рассказала член жюри Ольга Бузова. «После того, что случилось, я вообще не знаю как дальше продюсеры продолжат шоу...», – написала девушка.

Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект -4

Наставники и хореографы проекта неоднократно обращали внимание на то, что зрители своим голосованием выгоняют тех, кто показывает себя с наилучшей стороны. Одна из участниц проекта в своем Instagram написала, что поклонников шоу ждет самая шокирующая программа.

Запись на странице Софы, участницы проекта «Танцы. Битва сезонов»

# Танцы # Фотофакт # калейдоскоп # Егор Дружинин

Другие новости рубрики

Все новости
Бело-розовое убранство и сладкий аромат: в Гомеле зацвели сады
15 апреля 2016 09:15

Бело-розовое убранство и сладкий аромат: в Гомеле зацвели сады

Беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья
14 апреля 2016 16:41

Беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья

Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии?
14 апреля 2016 14:09

Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии?