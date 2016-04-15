Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект

Новости России. Хореограф-наставник в шоу «Танцы. Битва сезонов» Егор Дружинин со скандал покинул известный телепроект.
Хореограф в очередной раз возмутился результатами зрительского голосования.
Новости России. Хореограф-наставник в шоу «Танцы. Битва сезонов» Егор Дружинин со скандал покинул известный телепроект.
Хореограф в очередной раз возмутился результатами зрительского голосования.
Терпению Дружинина пришел конец.
После объявления оценок, как пишет LifeNews, Егор заявил, что навсегда покидает проект, потому что считает необъективными результаты голосования зрителей.
Егор Дружинин, хореограф:
В том состоянии, в котором находится сейчас проект, и в том состоянии, в котором мы как наставники вынужденно находимся из-за того, что голосование сугубо зрительское и превращается в слепую лотерею, вот в этом качестве моё участие в этом проекте смысла больше не имеет.
И я в этот проект был не просто приглашён, а стоял у его истоков и мы создавали его вместе, я очень трепетно к нему отношусь, я не готов терять его в угоду зрительскому голосованию, которое превращает единственное профессиональное танцевальное шоу в России в какой-то аттракцион. И пока это будет продолжаться, я дальнейшего своего участия в этом проекте не вижу.
О том, что неприятная ситуация на проекте имела место,
на своей странице в социальной сети рассказала член жюри Ольга Бузова. «После того, что случилось, я вообще не знаю как дальше продюсеры продолжат шоу...», – написала девушка.
Наставники и хореографы проекта неоднократно обращали внимание на то, что зрители своим голосованием выгоняют тех, кто показывает себя с наилучшей стороны. Одна из участниц проекта в своем Instagram написала, что поклонников шоу ждет самая шокирующая программа.
Запись на странице Софы, участницы проекта «Танцы. Битва сезонов»