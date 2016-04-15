Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт

Новости США. Познакомьтесь с Сильви, полуторогодовалой девочкой из Бостона, а также с Вути, ее бессменным компаньоном! Предполагалось, что эту сову подарят главе семейства на день рождения. Он хотел установить ее на лодку, что отпугивало бы птиц. Но Вути приглянулся Сильви, и теперь они неразлучны.

Фотографии милой парочки завоевали большую популярность в Интернете после того, как Пэт Тобин, дядя Сильви, стал публиковать их в Твиттере. Ребекка, мать Сильви (комментарий BuzzFeed):

Сова захватила Сильви с самой первой минуты! Она все говорила «Привет, сова! Привет!» и хотела везде носить ее с собой. И действительно брала ее с собой.

Ребекка, мать Сильви:

Сова выглядит довольно устрашающе, но это ничуть не пугает Сильви. Вути практически ростом с Сильви, но это не мешает ей повсюду бегать с совой на руках. Сильви даже не может полностью обхватить ее руками! Куда бы ни пошла Сильви, сова всегда с ней, будь то машина или магазин.

Они даже спят вместе! Ночная птица и дневной сон. Что может быть лучше? Ребекка, мать Сильви:

Иногда я просыпаюсь посреди ночи и смотрю на монитор видео-няни. Становится очень жутко, когда в темноте на меня таращится сова. Это просто нелепо!

Ребекка, мать Сильви:

Многие говорят, что Вути – очень страшная игрушка. Поначалу я была удивлена, что Сильви настолько увлеклась ей. Но на самом деле этому есть объяснение. Ребекка, мать Сильви:

В целом, моя дочь очень любит сов. Перед сном я читаю ей книжку про этих птиц, и она в восторге от нее. Еще каждый вечер мы смотрим видео, на котором сова поет колыбельную. Я думаю, она нашла в Вути их образ.