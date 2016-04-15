Прямой эфир

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт

15 апреля 2016 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Познакомьтесь с Сильви, полуторогодовалой девочкой из Бостона, а также с Вути, ее бессменным компаньоном!

Предполагалось, что эту сову подарят главе семейства на день рождения. Он хотел установить ее на лодку, что отпугивало бы птиц. Но Вути приглянулся Сильви, и теперь они неразлучны.

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт -1

Фотографии милой парочки завоевали большую популярность в Интернете после того, как Пэт Тобин, дядя Сильви, стал публиковать их в Твиттере.

Ребекка, мать Сильви (комментарий BuzzFeed):
Сова захватила Сильви с самой первой минуты! Она все говорила «Привет, сова! Привет!» и хотела везде носить ее с собой.

И действительно брала ее с собой.

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт -4

Ребекка, мать Сильви:
Сова выглядит довольно устрашающе, но это ничуть не пугает Сильви. Вути практически ростом с Сильви, но это не мешает ей повсюду бегать с совой на руках. Сильви даже не может полностью обхватить ее руками!

Куда бы ни пошла Сильви, сова всегда с ней, будь то машина или магазин.

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт -7

Они даже спят вместе! Ночная птица и дневной сон. Что может быть лучше?

Ребекка, мать Сильви:
Иногда я просыпаюсь посреди ночи и смотрю на монитор видео-няни. Становится очень жутко, когда в темноте на меня таращится сова. Это просто нелепо!

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт -10

Ребекка, мать Сильви:
Многие говорят, что Вути – очень страшная игрушка. Поначалу я была удивлена, что Сильви настолько увлеклась ей.

Но на самом деле этому есть объяснение.

Ребекка, мать Сильви:
В целом, моя дочь очень любит сов. Перед сном я читаю ей книжку про этих птиц, и она в восторге от нее. Еще каждый вечер мы смотрим видео, на котором сова поет колыбельную. Я думаю, она нашла в Вути их образ.

Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт -13

Перевод: Светлана Воропай

# Дети и животные # Фотофакт # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Как позировать для фото на паспорт? – мастер-класс от Кейт Мосс
15 апреля 2016 15:27

Как позировать для фото на паспорт? – мастер-класс от Кейт Мосс

Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект
15 апреля 2016 12:38

Егор Дружинин со скандалом покинул популярный танцевальный проект

Бело-розовое убранство и сладкий аромат: в Гомеле зацвели сады
15 апреля 2016 09:15

Бело-розовое убранство и сладкий аромат: в Гомеле зацвели сады