Статуэтка совы стала лучшим другом 1,5-годовалой девочки – фотофакт
Новости США. Познакомьтесь с Сильви, полуторогодовалой девочкой из Бостона, а также с Вути, ее бессменным компаньоном!
Предполагалось, что эту сову подарят главе семейства на день рождения. Он хотел установить ее на лодку, что отпугивало бы птиц. Но Вути приглянулся Сильви, и теперь они неразлучны.
Фотографии милой парочки завоевали большую популярность в Интернете после того, как Пэт Тобин, дядя Сильви, стал публиковать их в Твиттере.
Ребекка, мать Сильви (комментарий BuzzFeed):
Сова захватила Сильви с самой первой минуты! Она все говорила «Привет, сова! Привет!» и хотела везде носить ее с собой.
И действительно брала ее с собой.
Ребекка, мать Сильви:
Сова выглядит довольно устрашающе, но это ничуть не пугает Сильви. Вути практически ростом с Сильви, но это не мешает ей повсюду бегать с совой на руках. Сильви даже не может полностью обхватить ее руками!
Куда бы ни пошла Сильви, сова всегда с ней, будь то машина или магазин.
Они даже спят вместе! Ночная птица и дневной сон. Что может быть лучше?
Ребекка, мать Сильви:
Иногда я просыпаюсь посреди ночи и смотрю на монитор видео-няни. Становится очень жутко, когда в темноте на меня таращится сова. Это просто нелепо!
Ребекка, мать Сильви:
Многие говорят, что Вути – очень страшная игрушка. Поначалу я была удивлена, что Сильви настолько увлеклась ей.
Но на самом деле этому есть объяснение.
Ребекка, мать Сильви:
В целом, моя дочь очень любит сов. Перед сном я читаю ей книжку про этих птиц, и она в восторге от нее. Еще каждый вечер мы смотрим видео, на котором сова поет колыбельную. Я думаю, она нашла в Вути их образ.
Перевод: Светлана Воропай