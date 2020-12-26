Вдова Олега Табакова Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации

Новости России. Народная артистка Марина Зудина опровергла информацию о том, что была экстренно доставлена в московскую больницу.

Как сообщает РИА Новости, Зудина рассказала, что она не была госпитализирована и чувствует себя нормально.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за ухудшения самочувствия актрисе была вызвана скорая. Утверждалось, что вдове Табакова диагностировали вертебро-базилярную недостаточность (нарушение функций мозга).

Напомним, Марина Зудина – российская актриса театра и кино. Ещё будучи школьницей мечтала учиться в театральном училище у Табакова. В 16 лет пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову и благополучно поступила. Зудина начала встречаться с Табаковым ещё студенткой, а через десять лет пара поженилась.